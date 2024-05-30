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Çöp konteynerlerinde ceset bulunmuştu: Tüyler ürperten cinayette yeni gelişme

Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

00:46 - 30/05/2024 Perşembe
AA
Pendik'te çöp konteynerlerinde bulunan cesede ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Pendik'te çöp konteynerlerinde bulunan cesede ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta çöp konteynerlerinde Nihat Salih'e (79) ait parçalanmış ceset bulunması sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine götürüldü.

Şüpheli B.D, savcılıkta ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.
İncelemelerin devamında bir kişinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığının belirlenmesinin ardından kimliği tespit edilen B.D. gözaltına alınmıştı.


#Pendik
#Tutuklama
#Ceset
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