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Çorlu'da korkunç kaza: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı

Çorlu'da korkunç kaza: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı

09:5627/06/2025, Cuma
IHA
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Korkunç kaza: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı
Korkunç kaza: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir levha direğine çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, sabah 05.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında meydana geldi.

Ali Osman Çelebi Bulvarı civarından Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden Azra Özçelik'in (14) kullandığı 63 AJN 722 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir levha direğine çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Azra Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan 19 yaşındaki M.F.K. de ağır yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Azra Özçelik'in cenazesi, savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından otopsiye sevk edildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

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