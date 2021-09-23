Çorlu’daki tren kazası davasında yeni gelişme: Ölenlerin yakınlarına ve yaralılara tazminatlar ödendi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmiş, kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmişti. 328 kişi de yaralanmıştı.

21,3 MİLYON TL ÖDEME

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Çorlu'da meydana gelen tren kazasına ilişkin 15 davanın sulh ile sonuçlandığını, 34 davanın ise sulh sürecinin devam ettiğini bildirdi. TCDD'den yapılan açıklamaya göre, tren kazasında vefat eden 14 kişinin yakınlarına ve 30 yaralıya yaklaşık 21,3 milyon TL ödeme yapıldı.

TCDD SÜRECİ PAYLAŞTI

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kazada vefat edenlerin yakınları ve yaralananlarca Kurum aleyhine adli ve idari yargıda davalar açıldı. Tazminat davalarının açıldığı mahkemelerin büyük bölümünde görevsizlik kararı verilince yargılamanın hangi mahkeme huzurunda yapılacağı konusu cevapsız kaldı.

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TAZMİNAT ÖDENMESİ KARARI

Davaların uzama eylemine girmesi üzerine oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, TCDD Yönetim Kurulu tarafından Yargıtay uygulamaları esasları göz önünde bulundurularak, bu konuda ihtisas sahibi bilirkişiden rapor alınmak suretiyle mağdur ve mağdur yakınlarına sulhen tazminat ödenmesi kararı alındı.

ÖZEL ÖDEME OLMADI

Yapılan ödemeler, mağdurların gelirleri, yaşı ve maluliyet oranları esas alınarak alanında ihtisaslaşmış bilirkişilere Genel Müdürlük tarafından hesaplattırıldı. TCDD'den yapılan açıklamaya göre, mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmadı.