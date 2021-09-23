Gündem Çorludaki tren kazası davasında yeni gelişme Ölenlerin yakınlarına ve yaralılara tazminatlar ödendi
POLİTİKA

Çorlu’daki tren kazası davasında yeni gelişme: Ölenlerin yakınlarına ve yaralılara tazminatlar ödendi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 14 kişinin yakınlarına ve yaralanan 30 kişiye, sulh ile sonuçlanan davaların ardından yaklaşık 21,3 milyon liralık ödeme yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Çorlu’daki tren kazası davasında yeni gelişme: Ölenlerin yakınlarına ve yaralılara tazminatlar ödendi
Çorlu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmiş, kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmişti. 328 kişi de yaralanmıştı.

İşte tren kazası sonrası ilk görüntüler
OYNAT 01:39
İşte tren kazası sonrası ilk görüntüler
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında yolcu treninin bir vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

21,3 MİLYON TL ÖDEME

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Çorlu'da meydana gelen tren kazasına ilişkin 15 davanın sulh ile sonuçlandığını, 34 davanın ise sulh sürecinin devam ettiğini bildirdi. TCDD'den yapılan açıklamaya göre, tren kazasında vefat eden 14 kişinin yakınlarına ve 30 yaralıya yaklaşık 21,3 milyon TL ödeme yapıldı.

TCDD SÜRECİ PAYLAŞTI

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kazada vefat edenlerin yakınları ve yaralananlarca Kurum aleyhine adli ve idari yargıda davalar açıldı. Tazminat davalarının açıldığı mahkemelerin büyük bölümünde görevsizlik kararı verilince yargılamanın hangi mahkeme huzurunda yapılacağı konusu cevapsız kaldı.

TAZMİNAT ÖDENMESİ KARARI

Davaların uzama eylemine girmesi üzerine oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, TCDD Yönetim Kurulu tarafından Yargıtay uygulamaları esasları göz önünde bulundurularak, bu konuda ihtisas sahibi bilirkişiden rapor alınmak suretiyle mağdur ve mağdur yakınlarına sulhen tazminat ödenmesi kararı alındı.

ÖZEL ÖDEME OLMADI

Yapılan ödemeler, mağdurların gelirleri, yaşı ve maluliyet oranları esas alınarak alanında ihtisaslaşmış bilirkişilere Genel Müdürlük tarafından hesaplattırıldı. TCDD'den yapılan açıklamaya göre, mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmadı.

Çorlu'daki tren kazasında yaralanan 3 yolcuya 1,5 milyon TL tazminat
GÜNDEM
Çorlu'daki tren kazasında yaralanan 3 yolcuya 1,5 milyon TL tazminat
Abone Ol Google News
Dört gollü maçtakazanan çıkmadı

Dört gollü maçta
kazanan çıkmadı

​Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'la berabere kaldı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35i alamazsak başkasına gideriz

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kürt sorunu açıklaması.
Lokumlarla karşılandılar

Lokumlarla karşılandılar

​Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de.

​Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.