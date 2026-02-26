Yeni Şafak
Çorum Belediyesi çocuklarla birlikte kadim geleneği sürdürüyor

Çorum Belediyesi çocuklarla birlikte kadim geleneği sürdürüyor

18:2126/02/2026, Perşembe
IHA
Tekne Orucu Ramazan Etkinliği
Tekne Orucu Ramazan Etkinliği

Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi ruhunu ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çocuklara özel geleneksel "Tekne Orucu İftar Programı" düzenliyor. Çocukların hem eğleneceği hem de paylaşma bilincini öğreneceği bu etkinlik için, belediyenin resmi web sitesi üzerinden online kayıt olunması gerekiyor.

Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini çocuklara yönelik tekne orucu iftar programı düzenleyecek.


Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği tekne orucu iftar Programını bu yıl da düzenliyor. 6-10 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan program, 28 Şubat Cumartesi günü saat 12.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ramazan kültürünün küçük yaşlarda sevdirilmesi ve paylaşma bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, tekne orucu iftarında bir araya gelecek. Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlar sunulacak, eğlenceli çocuk şenlikleri ve birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikte, çocuklar hem Ramazan’ın güzelliğini yaşayacak hem de unutulmaz bir gün geçirecek. Etkinliğe katılmak isteyenlerin Çorum Belediyesi resmi web sitesi üzerinden online kayıt olmaları gerekiyor.



