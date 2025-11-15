Yeni Şafak
Çorum’da ekip aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 polis yaralı

16:1215/11/2025, Cumartesi
IHA
Hafif ticari araç ile polis aracının çarpıştığı kazada bir polis memuru yaralandı
Hafif ticari araç ile polis aracının çarpıştığı kazada bir polis memuru yaralandı

Çorum’da hafif ticari araç ile ekip aracının kafa kafaya çarpıştığı kazada bir polis memuru yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle 15 AT 551 plakalı hafif ticari araç ile 19 A 4823 plakalı ekip aracı kafa kafaya çarpıştı.

İl Emmiyet Müdürlüğü emrinde görevli polis memuru B.B. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğtim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




