Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Ekip aracının tıra çarptığı kazada 1 polis şehit oldu 1 polis yaralandı

Ekip aracının tıra çarptığı kazada 1 polis şehit oldu 1 polis yaralandı

10:1815/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Trafik polisi aracı TIR'a çarptı
Trafik polisi aracı TIR'a çarptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir trafik polisi aracı, park halindeki tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.






#Alaşehir ilçesi
#şehit
#TIR
#trafik polisleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
E DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI 2025: TC kimlik numarası ile 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır?