Ekip aracının tıra çarptığı kazada 1 polis şehit oldu 1 polis yaralandı

Trafik polisi aracı TIR'a çarptı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.
Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir trafik polisi aracı, park halindeki tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
