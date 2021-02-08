Çorum'un ilk ve tek kadın trafik polisi görev başında

Erzurumlu olan ve 2019 yılında polislik mesleğine başlayan Gülcan Polat, ilk görev yeri 300 bin nüfuslu Çorum’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce, görevlendirildiği noktalarda kentin trafiğine yön veriyor.

Can ve mal güvenliğini sağlamak için yaz-kış görevi başında olan Polat, mesleğini de severek yapıyor. Çocukluk hayali olan polisliği, icra ettiği için mutu ve gururlu olan Polat, sürücülerin yanı sıra çevresinde de trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor.

DHA



İşini çok sevdiğini söyleyen Polat, “Polislik çocukluk hayalimdi. Üniversite bittikten sonra polislik sınavlarına girdim. Daha sonra nasip oldu polis oldum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Trafikte beni görenler, şaşkınlık yaşıyor. Kadınlarla da zaman zaman göz göze geliyoruz, bakışlarıyla tasdik ediyorlar. Kadın polis gördükleri için gurur duyduğunu söyleyenler de oluyor. İmreniyorlar. ‘Benim oğlum, kızım da polis olmak istiyor’ diyenler oluyor.

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Her mesleğin zorluğu var

Bunları duymak gurur verici. Mesleğin getirmiş olduğu müdahale etme içgüdüsüyle zorlukların üstesinden geliyorum. Her mesleğin olduğu gibi polisliğin de zorluğu var ama zamanla alıştıkça, tecrübe arttıkça bu zorluklar aşılıyor. Sürücülerimiz, kendi can güvenliği ve karşıdaki vatandaşın can güvenliği açısından kurallara uymalı. Bizim çalışmalarımız bu yönde” diye konuştu.

DHA



Tuğrul Özkadı adlı sürücü, “Kadınların da her alanda başarılı olacaklarını biliyoruz. Trafik denetimlerinde sadece erkek trafik polisleri değil, kadın polislerimiz de olduğunu görmek çok güzel. Bazı sürücülerin kadın görevlileri gördüğünde daha saygılı ve ciddi yaklaşacaklarını tahmin ediyorum” dedi. Ahmet Ergin de, "Kadın trafik polisi olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Onları da denetimlerde görmek elbette çok güzel” diye konuştu.

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OYNAT 00:32 Vatandaştan maske uyarısı yapan polise, "Yemin et ceza yazmayacaksın. Söz ver" Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum'da maske denetimi yapıldı. Denetimler sırasında maske takmayan bir kadın ile görevli polis arasında yaşanan diyalog ise güldürdü. Ekipler, maskesiz gezen bir kadına uyarıda bulunarak kimliğini istedi. Kadının, 'Yemin et. Ceza yazmayacaksın söz ver.' diyerek tepkisi ilginç görüntüler oluşturdu. BiP'te paylaş

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