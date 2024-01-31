Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı seçim çalışmalarına başladı

Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda bugüne kadar yapılan çalışmalara kısaca değinen Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı; “Bizim sevdamız bu ülkeye ve bu güzel ilçeye... Geride kalan 5 yılda yaşanan küresel salgınlara, savaşlara, doğal afetlere rağmen Şile Belediyesi olarak insanlarımıza hizmet üretmekten hiç vazgeçmedik. Şile Belediyesi’ni her alanda var ettik! Hayata geçirdiğimiz projelerimizle Şile’nin gelecek yüzyılını inşa ettik. Birbirinden önemli projelerle toplamda 10 Milyar TL’lik yatırımı Şile ile buluşturduk. Sizlerin duasıyla, destekleriyle Şile’nin geleceğini hep birlikte, inşa etmeye devam edeceğiz. İstanbul’da Murat Kurum başkanımız ile birlikte 2019’da başlattığımız yatırım atağını taçlandırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Şile’miz, İstanbul’un parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Yeniden İstanbul, Yeniden Şile! diyerek çıktığımız bu yolda, kurduğumuz hayalleri hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.