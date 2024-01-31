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Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı seçim çalışmalarına başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı olan İlhan Ocaklı seçim çalışmalarına Yazımanayır ve Ağaçdere mahalleleri ziyareti ile başladı.

14:53 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı
Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı

AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak ile çok sayıda mahalle sakininin katıldığı toplantıda Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı yoğun bir ilgiyle karşılandı.




Ocaklı: Yeniden İstanbul, Yeniden Şile Diyoruz

Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda bugüne kadar yapılan çalışmalara kısaca değinen Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı; “Bizim sevdamız bu ülkeye ve bu güzel ilçeye... Geride kalan 5 yılda yaşanan küresel salgınlara, savaşlara, doğal afetlere rağmen Şile Belediyesi olarak insanlarımıza hizmet üretmekten hiç vazgeçmedik. Şile Belediyesi’ni her alanda var ettik! Hayata geçirdiğimiz projelerimizle Şile’nin gelecek yüzyılını inşa ettik. Birbirinden önemli projelerle toplamda 10 Milyar TL’lik yatırımı Şile ile buluşturduk. Sizlerin duasıyla, destekleriyle Şile’nin geleceğini hep birlikte, inşa etmeye devam edeceğiz. İstanbul’da Murat Kurum başkanımız ile birlikte 2019’da başlattığımız yatırım atağını taçlandırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Şile’miz, İstanbul’un parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Yeniden İstanbul, Yeniden Şile! diyerek çıktığımız bu yolda, kurduğumuz hayalleri hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı; “İlçemizi, Mahallelerimizi Kalkındırmaya Devam Edeceğiz”

Yazımanayır Mahallesi’nde mahalle sakinlerine ve gençlere yeni müjdeler veren Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Gençler için verdiğimiz bir halı saha sözü vardı. Bu tesisin temelini kısa bir süre içerisinde atarak hızlı bir şekilde inşaatına başlayacağız. Ayrıca mahalle muhtarımızın talebi olan toplantı salonunu da mahalle sakinlerimizin kullanıma hazır hale getirdik.” dedi.


“Yeni Dönemde Köy Meydanları Yenilenecek”

Mahalle toplantılarına Ağaçdere Mahallesi’nde devam eden Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı sözlerine 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından köy fırınlarında ekşi mayalı köy ekmeği yapan mahalle sakinlerine teşekkür ederek başlayan İlhan Ocaklı yeni dönemle ilgili hayata geçirmeyi hedefledikleri çalışmaları anlattı. “Önümüzdeki dönemde de spor yatırımlarımıza devam edeceğiz mahallelerimize yeni halı sahalar, yeni spor alanları kazandıracağız. Kırsal mahallelerimizin meydanlarını düzenleyecek, özel aydınlatmalarıyla, peyzajıyla, zemin kaplamasıyla, kent mobilyalarıyla köy meydanlarımızı yörenin dokusuna uygun bir şekilde estetik bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.
#Şile
#Şile Belediyeciliği
#İlhan Ocaklı
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