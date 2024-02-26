Cumhur İttifakı Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş 100 projesini açıkladı

Vatandaşların ilgisine teşekkür eden Ali Tombaş, “Benim için çok heyecanlı bir gündü. Halkıma, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Salonlara sığmadılar, ciddi bir teveccüh var. Uzun zamandır siyaset yapıyorum ve teşkilatta görev yapıyorum. Birçok insanımıza dokunduk, birçok insanımızın problemini çözdük. Derneklerde, çarşıda ve pazarda insanlar bize ismimizle hitap ediyor. Çünkü aramızda bir hukuk olmuşmuş, onu da bugün gördük. Biz projelerimizi hazırlarken özellikle vatandaşlarımız bizden ne bekliyor o soruları aldık. 15 mahallemizde, merkezimizde halkımız bizden ne bekliyor onu aldık” dedi.