|
Gündem

Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok: Ankara'da DEM Parti ile CHP'nin ortaklıkları var

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile CHP'nin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ankara'da da ortaklık yaptıklarını söyledi.

15:58 - 28/03/2024 Perşembe
Diğer
Turgut Altınok
Turgut Altınok

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Keçiören ilçesinde seçim otobüsü ile tur düzenledi.


Otobüsün üzerinden halkı selamlayan Altınok, çocuklara hediye dağıttı.


DEM Parti ile CHP'nin Ankara'da ortaklığı var


Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan'ın Ankara'nın 3 ilçesinde aday göstermediklerini açıklaması ile ilgili, "Her şey ortada, açık. DEM Parti ile CHP'nin Türkiye'nin birçok yerinde hem de Ankara'da ortaklıkları var. Bunu sıradan biri de söylemiyor, eş başkan adayı söylüyor. Mesaj açık. Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında tokalaştığı, yan yana geldiği karelerle örtüşüyor.


Bunca şehidimiz, kahramanımız ne olacak. 2-3 tane fazla belediye almak vatandan değerli şeyler mi? Atatürk, 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyor. Bunlar Atatürk düşmanıdır. Atatürkçü olan, milliyetçi olan, ulusalcı olan hiç kimse ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlerle yan yana, aynı safta duramaz.


Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanlarıdır. Gaflet ve dalalette olanlar uyanmalı ve gerçek tabloyu görmeli. Şehirleri terör örgütüne emanet ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.


"Ankara bir 5 yıl daha bu 'Yavaş' yılları taşıyamaz"


Ankara'nın son 5 yılının boş geçtiğini söyleyen Altınok, "Ankara'ya 5 yılda katma değeri olan bir tane eser kazandırmaz mı insan? Çocuklara, geleceğe dair kaç tane eseri var? Bomboş bir adam. Vizyonu olmayan, eseri olmayan bir aday ve 'Size hizmet etmeyeceğim, benden eser ve hizmet beklemeyin.


Ne yaparsanız yapın size hizmet etmeyeceğim' diyen bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ankara bir 5 yıl daha bu 'Yavaş' yılları taşıyamaz" diye konuştu.



#Turgut Altınok
#Ankara
#CHP
#Dem parti
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Nisan memur maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı maaşları bayramdan önce verilecek mi?