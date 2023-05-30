Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız

"Adeta siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum. Dünyadaki konjonktür belki de bize fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları sahte gündemlerle heba edemeyiz. Altın değerinde bir 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Sizlerden ağızlarını her açtıklarında Türk ekonomisi ile ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum.