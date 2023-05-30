Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi.
"Vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız"
"Vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız"
Vizenin son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılmaya başlandığına vurgu yapan Erdoğan,
"Adeta siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum. Dünyadaki konjonktür belki de bize fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları sahte gündemlerle heba edemeyiz. Altın değerinde bir 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Sizlerden ağızlarını her açtıklarında Türk ekonomisi ile ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum.
Millete ve iş dünyasına korku salmak adına piyasa spekülasyonu dahil her şeyi yaptılar. 3-5 oy alabilmek için siyasi tarihimizin en kara propagandasını yürüttüler. Türk ekonomisini Londra tefecilerine teslim edeceklerdi, edemediler. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Bunu ülkemiz başarır mı, başarır. Başaracağız. İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam oluşturacağız. 21 yıldır devletine ve hükümetine güvenen hiç kimse mağdur olmadı"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce