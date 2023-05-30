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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen 'TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmasında vize konusuna değinen Erdoğan, "Avrupa ülkeleri tarafından siyasi şantaj konusu haline gelen vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

15:34 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi.


"Vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız"

Vizenin son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılmaya başlandığına vurgu yapan Erdoğan,
"Adeta siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum. Dünyadaki konjonktür belki de bize fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları sahte gündemlerle heba edemeyiz. Altın değerinde bir 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Sizlerden ağızlarını her açtıklarında Türk ekonomisi ile ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum.

Millete ve iş dünyasına korku salmak adına piyasa spekülasyonu dahil her şeyi yaptılar. 3-5 oy alabilmek için siyasi tarihimizin en kara propagandasını yürüttüler. Türk ekonomisini Londra tefecilerine teslim edeceklerdi, edemediler. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Bunu ülkemiz başarır mı, başarır. Başaracağız. İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam oluşturacağız. 21 yıldır devletine ve hükümetine güvenen hiç kimse mağdur olmadı"
ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen 'TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ''Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur. Kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Kampanya sürecinde kışkırtmalara rağmen sadığa gölge düşürmeyen seçimin kazananıdır. Sırf farklı tercihlerde bulunduğu için iğrenç hakaretlere uğrayan depremzedelerimiz bu seçimin en büyük kazananıdır. Terör örgütü mensuplarının tehditlerine boyun eğmeyerek sandıklara koşan gurbetçilerimiz bu seçimin kazananıdır. Türkiye denilince gözleri parlayan gözlerinden damlalar akan ülkemiz için dua eden bizimle sevinip bizimle üzülen tüm mazlum ve mağdurlar bu seçimin kazananıdır. Türkiye Yüzyılı teklifimiz seçimlerde milletimiz tarafından büyük teveccühle kabul görmüştür. Milletimiz 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığına yüzde 52,18 oranında oyla şahsımıza vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün demiştir. Millet kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir'' dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#vize
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