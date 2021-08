Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Eğitimde aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet bölgelerinde meydana gelen her türlü kaybı ve zararı telafi edecek güce sahibiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Doğal afetler sonrası devletin her türlü zararı karşılayacak güce sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimizi nasıl terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, istiklalimize ve istikbalimize göz diken alçakların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Giden canları geri getiremeyiz ama bunun dışındaki her türlü kaybı, zararı telafi edecek güce sahibiz.



Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her ağacı yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığını her binayı ve alt yapıyı daha iyisiyle inşa edeceğiz. Hiçbir mağduriyete fırsat vermeyeceğiz.' dedi.