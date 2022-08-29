Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bayat senaryo' diyerek tepki gösterdi: İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Toplanıp dağılmaktan başka bir marifetiniz var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin birbirlerinin kuyusunu kazdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefet tüm mesaisini birbirlerinin kuyusunu kazmaya, yalan siyasetine harcarken, biz 85 milyonun tamamına hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka yaptıkları var mı?' ifadelerini kullandı.