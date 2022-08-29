Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bayat senaryo diyerek tepki gösterdi İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bayat senaryo' diyerek tepki gösterdi: İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada son günlerde ibadethaneler ve imam hatip liselerinin hedef alınmasıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayat senaryo diyerek tepki gösterdi: İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Açıklamasında son günlerde ibadethaneler ve imam hatip liselerinin hedef alınmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin mukaddes değerlerine hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak." dedi.

"UMUTLARINI BAYAT SENARYOLARA BAĞLADILAR"

"Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Sandıktan çıkamayacak olanlar umutlarını bayat senaryolarına bağlamış durumdalar. Sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanları tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar. Uyanık olacak, hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten asla ısırılmayacağız. Muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afyonkarahisar'da çok net mesaj: 2023 zafer yılı olacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afyonkarahisar'da çok net mesaj: 2023 zafer yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Toplanıp dağılmaktan başka bir marifetiniz var mı?
OYNAT 01:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Toplanıp dağılmaktan başka bir marifetiniz var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin birbirlerinin kuyusunu kazdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefet tüm mesaisini birbirlerinin kuyusunu kazmaya, yalan siyasetine harcarken, biz 85 milyonun tamamına hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka yaptıkları var mı?' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri mesajı: Bizim için yeniden zafer yılı olacağına inanıyorum
OYNAT 01:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri mesajı: Bizim için yeniden zafer yılı olacağına inanıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu. 2023 seçimlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık 9 ay var, 9 ay sonra 2023 seçimlerine hazır mıyız? 2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı olacağına yeniden inanıyorum. Bize yıllarca unutturulmaya çalışan, ihmal edilen, tarihleri kendilerince yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimize sahip çıkıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Konyaspor öne geçti

Konyaspor öne geçti

​Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Yeni transfer ilk 11de

Yeni transfer ilk 11'de

​Beşiktaş-Sivasspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Ciğerlerimizi ateşe verecekti: Terör örgütü PKKnın Antalyada orman yakma talimatı verdiği zanlı tutuklandı

Kırmızı kartlar <br>damga vurdu

Kırmızı kartlar
damga vurdu

​Konyaspor-F.Bahçe maçında tartışılan an.

​Tabiplerin atama kurası için talep süreci başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

​Fanatik Beşiktaşlı vatandaştan e-Devlet'e başvuru.

​Çorum'da yakalanan balık görenleri şaşırttı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelenin sadece silahla, parayla değil imanla, kararlılıkla ve azimle kazanıldığını herkes gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.