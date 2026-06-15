Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milletin iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerine olan selam ve muhabbetlerini ileterek "tek yürek" vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü’nü tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti;
Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum.
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