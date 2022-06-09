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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Yunanca uyardı: Yunanistan aklını başına alsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Yunanca paylaşımlar yaparak Yunanistan'a uyarıda bulundu. "Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Yunanca uyardı: Yunanistan aklını başına alsın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a karşı uyarılarını bu kez İngilizce ve Yunanca olarak tekrarladı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan’ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz." dedi.

"AKLINI BAŞINA ALMASI KONUSUNDA İKAZ EDİYORUZ"

"Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Doğu Akdeniz’de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan’a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Gayrı askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir.

Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı sürdürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaka yapmıyorum kararlıyım
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaka yapmıyorum kararlıyım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli mesajlar verdi. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, ' Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan2ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Aklını başına al kendine gel
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Aklını başına al kendine gel
Efes-2022 Tatbikatı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı sert bir dille uyararak 'Türkiye kimsenin hakkını yemez. Kimseye de hakkını yedirtmez. Yunanistan'ı aklını başını alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hem ülkemizin hem komşularımızın toprak bütünlüğüne arşı PKK ile biz mücadele ettik. Sınırlarımızı koruma kararlılığımızı hayata geçirdik. Ülkemizin sınırlarının dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğiz' dedi.

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