Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milleti kirli oyunlarınıza alet edemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan.
Erdoğan, partisinin Edirne Selimiye Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, Edirne'yi çok sevdiğini ve karşısında bambaşka bir ihtişam olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir asır başkentlik yapan, İstanbul'un fethini adım adım hazırlayan Edirne'yle Türkiye Yüzyılı'nda yeni fetih rüyaları görmeye hazırlandıklarını dile getirerek tarih boyunca şanlı akıncılar çıkaran, bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne'nin desteği yanlarında olduğu müddetçe Allah'ın izniyle yedi düvele meydan okuyacaklarını belirtti.
'Hepsiyle kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkların utancıyla eveleyip geveliyorlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'nin Rumeli'den dönüş acılarını hiçbir zaman aklından çıkarmadığını, Rumeli'ye asla elveda demediğini vurgulayarak şöyle devam etti:
- "Bunun için Edirne, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklaline göz dikenleri asla affetmez. Görüyorsunuz değil mi? CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor? 'Dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü terör örgütünün her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 vatandaşımızın kanı olan Selo cezaevinden destek mesajları yağdırıyor. Devamlı malum ziyarete geliyorlar. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Her gün bir yabancı dergide, gazetede, bizim aleyhimize bay bay Kemal'in lehine kapaklar yapılıyor manşetler atılıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden, koalisyonun diğer ortaklarından herhangi bir itiraz geldiğini duydunuz mu? Bölücülere dönüp 'Siz kim oluyorsunuz da bize oy istiyorsunuz.' diyeni gördünüz mü? FETÖ'cülere dönüp 'Siz ülkenize ihanet ettiniz, kesin sesinizi.' diyeni gördünüz mü? Yabancı medyaya dönüp 'Bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü? Tam tersine hepsiyle de kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkların utancıyla sürekli eveleyip geveliyorlar."
Partisinin Edirne Selimiye Meydanı'ndaki mitinginde konuşan Erdoğan, muhalefeti işaret ederek kimine bakanlık, kimine cezaevlerini boşaltma sözü verdiklerini söyledi.
Vatandaşlara, Atatürk Havalimanı'nda dün gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"ni hatırlatan ve 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
- "Bizler de Cumhur İttifakı'na kimlerin saldırdığına, bay bay Kemal'i ve koalisyon masasını kimlerin desteklediğine baktığımızda tablo tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. Değerli kardeşlerim dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Bu kadar insanı bir araya, ülke sevgisinden, bayrak sevgisinden, ezan sevgisinden, evlatlarının geleceğine sahip çıkma duygusundan başka ne getirebilir? Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan, miting meydanına kadar her yerde geçmişte görülmemiş kalabalıklarla bağrına basıyorsa işte tüm bu hakikatleri gördüğü için."
'Ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan birine ülke emanet edilir mi?'
Erdoğan, Kırklareli mitinginde de 20 bin kişiyle buluştuğunu dile getirerek şöyle konuştu:
- "Bugüne kadar ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan, namus şeref sözü diyerek verdiği teminatların ertesi gün tam tersini yapan birine bu ülke emanet edilir mi? Kurduğu masayı, bizzat kendi ortaklarının kumar masası olarak tarif ettiği birine bu ülke emanet edilir mi? Masadaki ortaklarını orada tutabilmek için rüşvet kabilinden makamlar dağıtan birine bu ülke emanet edilir mi? Söylediği şeylerden haberi olmayan, vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işlerden ibaret birine bu ülke emanet edilir mi? Daha önemlisi aile yapımızı, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini LGBT türü sapkınların eline bırakmaya... CHP, LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Yanındakiler LGBT'ci mi? Şimdi gelelim bize. AK Parti'ye LGBT girebilir mi? MHP'ye girebilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu tür lekeyi sürdürmeyiz."
Erdoğan'ın, "Gençler, hanımlar isterseniz gelin şimdi bay bay Kemal'in ve koalisyon masasının ne olduğunu görüntülü olarak izleyelim." sözlerinin ardından muhalefetin konuşmalarından kesitlerin yer aldığı video alandaki vatandaşlara izletildi.
'15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler beni öldürmek için havalimanında yerlerini almışlardı'
Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinden kesitler izlettirilirken, şunları söyledi:
'Bilhassa teknolojik imkanların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın kaybedeceğini anlayınca şimdiden çamura yatmaya başladığını belirterek şunları kaydetti:
- "Her partinin temsilcinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar. Bilhassa teknolojik imkanların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp bundan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. İşte dün İstanbul'u gördünüz. Bir milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar."