Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milleti kirli oyunlarınıza alet edemeyeceksiniz

"Bunun için Edirne, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklaline göz dikenleri asla affetmez. Görüyorsunuz değil mi? CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor? 'Dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü terör örgütünün her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 vatandaşımızın kanı olan Selo cezaevinden destek mesajları yağdırıyor. Devamlı malum ziyarete geliyorlar. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Her gün bir yabancı dergide, gazetede, bizim aleyhimize bay bay Kemal'in lehine kapaklar yapılıyor manşetler atılıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden, koalisyonun diğer ortaklarından herhangi bir itiraz geldiğini duydunuz mu? Bölücülere dönüp 'Siz kim oluyorsunuz da bize oy istiyorsunuz.' diyeni gördünüz mü? FETÖ'cülere dönüp 'Siz ülkenize ihanet ettiniz, kesin sesinizi.' diyeni gördünüz mü? Yabancı medyaya dönüp 'Bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü? Tam tersine hepsiyle de kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkların utancıyla sürekli eveleyip geveliyorlar."