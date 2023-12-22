Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davası lehine sonuçlandı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, manevi tazminat olarak kabul edilen 65 bin TL'nin Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlandığını duyurdu.