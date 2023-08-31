Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur ile cumhuriyeti kaynaştırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Bir kez daha büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarıyla saygıyla anıyorum.





Sınırlarımızın içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm güvenlik görevlilerine başarı niyaz ediyorum.





Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içerisinde yeni bir başlangıcı ifade eden cumhuriyetimizi sadece konserlere boğmak doğru değildir. Anma etkinlileri ile, milletçe büyük bir coşkuya yürümektir.





Cumhurla cumhuriyeti kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği bir şekilde idrak etmenin gayreti içerisindeyiz. Buradan çıkaracağımız dersler ışığında geleceğimizi şekillendirmek önem arz ediyor.





Gelecek asırdaki yol haritamızı belirlemeliyiz. Milletimizin karşılaştığı onca ihanete rağmen birliğine ve beraberliğine sahip çıktı. Toplu vuran yürekleri hiçbir topun tankı sindiremeyeceğini 15 temmuzda bir kez daha gördük. Cumhur ile cumhuriyeti kaynaştırdık. Cumhuriyeti sadece konserlere şölenlere boğmadık.





Milletimizi karşılaştığı onca badireye rağmen ayakta tutan vasfı, birliğine, beraberliğine sahip çıkmasıdır.





"Aynı yöne bakabilmeyi başarmalıyız"





85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyoruz. Aynı görüşleri paylaşmasak dahi aynı yöne bakabilmeliyiz. Ortak paydada buluşabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100. yıl marşımız atılmış adımlardan biriydi.





454 Türk, 12 misafir öğrencimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mezunlarımızı yetiştiren tüm hocalarımızı ve komutanlarımızı kutluyorum. Kıymetli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Misafir öğrencilerimize başarılar diliyorum.





Çağın gerektirdiği her türlü eğiti alan bahriyelilerimiz bizi bir yapan değerlerimizi özümsemiştir.





Vatana hizmet görevini en iyi şekilde yapmakla olur.





Ordumuz ile halkımızın arasını açmaya hedefleyen 15 Temmuz ihaneti bu açıdan da başarısız olmuştur. 15 Temmuz'da yaptığımız gibi bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye kararlıyız.





Savunma sanayimiz bugün yüzde 80 yerli hale gelmiştir. Silahlı silahsız İHA'lardaki üstünlüğümüzü artık herkes kabul ediyor. Nisan ayında hizmete aldığımız TCG Anadolu'yla bu alanda yeni bir lige yükseldik.





DEAŞ'ından PKK'sına eli kanlı canilerin hiçbirine nefes aldırmıyoruz. Nerede yuvalanmışlarsa tespit ediyor sonra tek tek imha ediyoruz. Bağımsızlığa leke sürdürmeyeceğiz. Demokrasimize vesayetin gölgesini düşürmeyeceğiz.



