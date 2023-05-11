Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yola çıkarken çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" dedi.









Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'na katıldı.





Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, HAK-İŞ'in 15. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diledi.





Yaklaşık 47 yıldır azimle sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için HAK-İŞ'e teşekkür eden Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne kadar HAK-İŞ çatısı altında ter döken, mücadele veren, çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. HAK-İŞ'te çalışmış ancak şimdi aramızda bulunmayan, ebediyete irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin bugünlere ulaşmasında emek mücadelemizin öncüleri olarak gördüğümüz o kardeşlerimizin çok önemli payı var" ifadelerini kullandı.









Erdoğan, sadece işçilerin çalışma hayatıyla ilgili kazanımlarında değil, Türkiye ekonomisinin büyümesinde ve gelişmesinde de HAK-İŞ'in katkılarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:





"Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiyse, her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüme kaydettiyse, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, iş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamını 32 milyona yaklaştırdıysa, ihracatını 36 milyar dolardan 255 milyar dolara çıkardıysa, hasılı sanayiden turizme, savunmadan üretime kadar her alanda yüzyılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Türkiye bugünlere sadece şehitlerimizin kanlarıyla değil, işçilerimizin aziz ve mübarek alın terleriyle de gelmiştir. Rabb'im hepinizden razı olsun. Ülkem ve milletim adına her birinize, HAK-İŞ nezdinde tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi, ülkemizdeki 16 milyonluk büyük emekçi ailesinin bir ferdi olarak görüyoruz.





Ailesinin rızkını kaptanlık yaparak temin etmiş bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Daha sonra ticarete atılmış, esnaflık yapmış, rızkını ticarette aramış biriyim. Şafakla beraber uyanmanın, kışın soğuğunda otobüs beklemenin, kalabalıklar arasında işe gitmenin, gazete kağıtları üzerine serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Alın teriyle kazanılan paranın ne kadar kıymetli, ne kadar bereketli olduğunu hamdolsun çok iyi bilirim."









"Mazisini inkar edenlerden olmadık"





Erdoğan, işçilerin evlerine ekmek götürmek için zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini çok iyi bildiğini belirterek, aileden, çevreden öğrendikleri, daha sonra kişisel hayatta bizzat yaşayarak tecrübe ettikleri bu değerlerin kendilerine hep rehberlik ettiğini söyledi.





"Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık. Mazisini inkar edenlerden, köklerine sırtını dönenlerden olmadık. Ülkemize ve milletimize siyaset yoluyla hizmet mücadelemizi işte bu birikimin, bu hafızanın kılavuzluğunda yürüttük." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:





"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan itibaren daima sizlerin hakkını vermeye çalıştık. Bizden önce işçilerimizin en önemli meselesi 1 Mayıs'tı. Hemen her 1 Mayıs'ta olaylar olur, kimi zaman kan dökülürdü. Marjinal örgütler ve illegal yapılarda bu durumu istismar ederdi. Buna 2008 yılında son vererek, 1 Mayıs'ı önce Emekle ve Dayanışma Günü, ardından da resmi tatil ilan ettik. Bunu, biz yaptık. Ayrıca örgütlenme, sendikal haklar, işçi sağlığı ve güvenliği noktasında da çok önemli adımlar attık. Çıkardığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu alanda yapılan tarihi bir reform mahiyetindedir. Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayarak, özellikle sağlık alanında herkesin aynı kalitede hizmet alabilmesini temin ettik. Darbe döneminin mirası olan kılık kıyafet yönetmenliğini değiştirerek, ayrımcı ve baskıcı uygulamalara biz son verdik."





Ücretler konusunun en hassas oldukları alanların başında geldiğini ifade eden Erdoğan, "Biz, göreve geldiğimizde asgari ücret neydi? 184 liraydı, dolar olarak söyleyecek olursak 126 dolara tekabül ediyordu. Bugün asgari ücret ne oldu? 8 bin 500 lira oldu. Dolar bazında bakarsak, yaklaşık 440 dolar" diye konuştu.









"Alım gücü kat ve kat yükselmiştir"





Bunun başka örneğinin ise muhalefetin sürekli ağzına doladığı akaryakıt fiyatları olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:





"2002'de benzinin litre fiyatı 1,5 liraydı, asgari ücretle 110 litre benzin alınabiliyordu. Aradan geçen yıllarda petrolün varil fiyatı 25 dolardan 77 dolara çıkmasına rağmen, bugün asgari ücretle 410 litre benzin alınmaktadır. Benzer örnekleri birçok başlığa teşmil etmek mümkündür. Hükümetlerimiz döneminde asgari ücret ve diğer ücretlerdeki artış sadece rakamsal değil, reel olarak da alım gücü kat ve kat yükselmiştir. Sadece asgari ücret örneği bile, iktidarımızın işçisine, memuruna, emeklisine verdiği önemi göstermektedir. Yola çıkarken çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Hamdolsun, son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Emeklisinden memuruna, engellisinden şehit yakını ve gazilerimize kadar toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk. Ekonomimiz büyüdükçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin tamamının hak ettiği payı almasını sağladık. Hatta ülkemizin yaşadığı ciddi sıkıntılara, tabii afetlere, küresel ekonomik krizlere, bölgemizdeki çatışmalara rağmen bu hassasiyetimizi koruduk."





Erdoğan, Kovid-19 salgını döneminde önceliği insanların sağlıyla, işini de korumasına verdiklerini hatırlatarak, "Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik. Aynı tavrı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği küresel ekonomik krizde de gösterdik. Geniş bir yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle, çarkların kesintisiz dönmesini sağladık" dedi.





Düşük faiz politikasıyla üretim ve yatırımı teşvik ettiklerini belirten Erdoğan, dünya yüksek faiz peşinde koşarken kendilerinin faizi sürekli düşürmenin gayreti içinde olduklarını ve faiz oranını 8,5'a kadar düşürdüklerini belirtti.





"Yatırım yapması gerekenler gelsin" diye faizi düşürdüklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Yatırım olursa istihdam olacak, istihdam olursa işsizlik yavaş yavaş azalacaktır. Bütün bunun olumlu neticelerini ihracat ve istihdam başta olmak üzere pek çok alanda gördük. Şayet dünyada çarkların durduğu, tedarik zincirlerinin kırıldığı o kritik günlerde muhalefetin baskısına boyun eğseydik şimdi çok kötü bir yerde olurduk. Bugün geriye doğru baktığımızda ne kadar isabetli bir karar aldığımızı daha iyi anlıyoruz. Özellikle ABD'de son günlerde ardı ardına yaşanan banka iflasları yüksek faiz politikasının risklerini ortaya koyuyor. Amerika'nın hali ortada. Hamdolsun biz böyle bir tabloyla karşılaşmadık. Bunu da muhalefetin baskılarına, mandacı ekonomistlerin tavsiye görünümlü sinsi yönlendirmelerine rağmen başardık. Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli tavrımızla Türkiye'yi, sonu felaketle bitecek bir girdabın içine girmekten koruduk. Ülkemizin kendi çıkarlarını ve insan hayatını önceleyen politikalarından 85 milyonla birlikte işçi, emekçi kardeşlerimiz de istifade etmiştir."





Kahramanmaraş merkezli depremler





Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetlerinin "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden sonra da vatandaşının hakkını, hukukunu korumayı sürdürdüğünü dile getirdi.





Hesaplamalara göre depremin ülke ekonomisine maliyetinin 100 milyar doları aştığını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:





"Normalde ne kadar gelişmiş olursa olsun dünyadaki hiçbir ülke böylesine büyük bir felaketin altından kalkamaz ama biz depremin 90 gününde enkazları tamamen kaldırdık, 837 bin çadır ve 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. Ayrıca 142 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 binin bilfiil temelini attık. Deprem bölgesinde tüm çalışmaları yürütürken emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya yükselttik. Bu rakamın üzerinde ücret alan emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek bir çalışma yapıyoruz. Yeni Meclis'in açılmasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz. Ayrıca Karadeniz gazımızı ülkemize getirerek bu ayı tamamen ücretsiz, bir yıl da 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere insanımıza müjdeyi verdik. Yine bu dönemde Togg'un yollara çıkmasından, Anadolu gemimize, Akkuyu Nükleer Santrali'mize yakıt çubuklarının gelmesinden, milli muharip uçağımız Kaan'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık. Bu listeye Zigana Tüneli'nin açılması, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol keşfi dahil daha pek çok müjdeyi ilave edebiliriz."





Erdoğan, hem depremin yaralarını sardıklarını hem de ülkeyi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırdıklarını ifade etti.





Çalışanlara verdikleri en son müjdenin önceki gün imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmesi olduğunu anımsatan Erdoğan, yapılan protokolle yaklaşık 700 bin kişinin hem en düşük ücretini yükselttiklerini hem de üzerine refah payı dahil yüzde 45 artış yaptıklarını ifade etti.





Erdoğan, böylece en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını belirterek, toplu sözleşmenin kamu işçileri ve kurumlara hayırlı olmasını diledi.





"Hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenilmesine de izin vermeyiz"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlerinde memurların maaş düzenlemesi olduğunu, yasaya göre memurların maaş artış oranlarının ocak ve temmuz ayında belirlendiğini söyledi.





Memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, daha önce böyle bir uygulamanın bulunmadığını kaydetti.





Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13,5 oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde 30 oranında zam yapıldığını hatırlatan Erdoğan, 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşının reel olarak yüzde 136 artışta yaklaşık 12 bin liraya çıkarıldığını belirtti.





Erdoğan, temmuzda bir adım daha atacaklarını bildirerek, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim." şeklinde konuştu.





Ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlı olduklarını, kanuni düzenleme gerektirdiği için yeni yasama döneminde atacakları adımlardan birinin de birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik olacağını ifade eden Erdoğan, "Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, müsterih olsunlar. Bize güvenmeye, hükümetlerine inanmaya devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenilmesine de izin vermeyiz" dedi.





"Belediyeleri borç batağına sürüklediler"





Erdoğan, geçmişinde SSK'yi batırmaktan el kadar torununu sigortalı yapmaya kadar pek çok skandalı olan birinin hezeyanlarına kimsenin kulak asmamasını isteyerek, şunları kaydetti:





"Biliyorsunuz bunlar geçen seçimde çiftçiye bedava traktör dağıtma sözü vermekten, ulaşımı, sütü, suyu kısaca hayatı ücretsiz yapmaya kadar her şeyi söylediler. Çiftçiye traktörler verildi mi? Biz veririz ama onlar veremez. Hatta kazandıkları belediyelerde kimsenin ekmeğiyle oynamamak için bay bay Kemal şeref, namus sözü verdi. Ama bunların hiçbirini tutmadılar. Milletin hayrına doğru düzgün bir iş yapmadıkları halde belediyeleri borç batağına sürüklediler. Namusları üzerine verdikleri sözlerin hepsini çiğnedikleri yetmiyor gibi bunlar kendilerine hatırlatılınca da pişkince sırıtmaya devam ettiler. Milletimizin bu ikiyüzlülüğü görmediğini zannediyorlar. İsterseniz bunlara Ziya Paşa'nın o meşhur terkibiyle cevap verelim. 'En ummadığın keşfeder esrar-ı derunun. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?' Milletimiz sandık önüne geldiğinde bunların hepsinin hesabını soracaktır. Sadece şu iki aylık seçim döneminde yaşanan rezillikler bile bunların yüzünü görmek için kafidir. Her mücadelesinde yanında olduğum, her mücadelemizde de yanımızda bulduğumuz HAK-İŞ ailesinin ülkemizin en kritik seçimlerinden olan 14 Mayıs'ta da gerekeni yapacağına yürekten inanıyorum."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ'in 15. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diledi.





HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erdoğan'a Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcından esinlenilerek yapılmış Cam Kılıç hediye etti.



