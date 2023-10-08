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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde konuştu. Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyeceklerini belirten, Erdoğan, "2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum" dedi. Erdoğan, Filistin- İşgalci İsrail gerilimine ilişkin, "Gazze halkının abluka sebebi ile çektiği sıkıntıların hafifletilmesi içinde ilgili kurumlarımız aracılığı ile her türlü gayreti gösterdik. Bugünde 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi. Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının ertelenemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
17:20 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılış törenindeki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.



Afganistan'da yaşanan depremi hatırlatan Erdoğan, "Dün Afganistan'da meydana gelen depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifalar diliyor, ülkem ve milletim adına Afganistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.


Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlere değinen Erdoğan, "8 ay önce asrın felaketini yaşamış ve 50 bini aşkın insanını depremde kaybetmiş bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Afgan kardeşlerimizin yanındayız. İlgili kurumlarımızı Afgan halkının ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin deprem bölgesine süratle ulaştırılması noktasında talimatlandırdık. Uluslararası toplumu da Afganistan'a yardım etmeye çağırıyorum. Rabb'im bizleri her türlü afetten ve musibetten korusun diyorum." şeklinde konuştu.


Açılışı yapılan kilisenin temelinin 2019'da kendisinin de katıldığı törenle atıldığına vurgu yapan Erdoğan, kilisenin Süryani cemaatine hayırlı uğurlu olmasını dilerken, inşasında emeği geçenleri tebrik etti.


"Cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinebilmelerine imkan sağladık"


Erdoğan, 85 milyonun her bir ferdi gibi Süryani toplumunun ihtiyaçlarını karşılamayı da devletin asli görevi addettiğini belirterek, şöyle konuştu:


"Özellikle Yeşilköy'de ibadethane konusunda Süryani vatandaşlarımızın bizden geçmişi 14 yıla kadar uzanan bir talebi vardı. Başbakanlığımız döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız rahmetli Kadir Topbaş'la birlikte bu süreci başlattık. Süryani cemaatinin yöneticileriyle eş güdüm içinde çalışarak uygun yer tespitinden arsanın tahsisiyle ilgili idari düzenlemelerin halledilmesine kadar gerekli adımların atılmasını sağladık. Sürecin kesintiye uğramaması ve süratle neticelenmesi noktasında Vatikan nezdinde de girişimlerde bulunarak 3 Ağustos 2019 tarihinde kilisenin temelini attık. İlk günden itibaren bizzat takip ettiğimiz, karşılaşılan sıkıntıların çözülmesi yolunda güçlü irade gösterdiğimiz kilisenin bugün açılışını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Devletimizin desteği, Süryani toplumunun da maddi katkısıyla inşa edilen kilisenin sizlere, Süryani vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."


Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin 2002'den beri din ve inanç özgürlüğü alanında hayata geçirilen reform niteliğindeki birçok çalışmadan sadece birisi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:


"Yasal değişikliklerle cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinebilmelerine ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilmelerine imkan sağladık. Taşınmaz malların vakıf adına tescili için gereken Bakanlar Kurulu izni şartını kaldırdık. Daha önce el konulmuş cemaat, vakıf mallarının iadesini, üçüncü şahıslara geçenlerin ise bedelinin ödenmesini temin ettik. Bugüne kadar 113'ü Süryani cemaati olmak üzere toplam 1084 taşınmazın cemaat vakıfları adına tescili tamamlandı. Beyoğlu Merkez Rum Kız Mektebi Vakfı, İzmir Musevi Cemaati Vakfı, Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi Vakfı, Beyoğlu Sakızağacı Ermeni Katolik Kilisesi gibi vakıfların tüzel kişilikleri vakıf kütüğüne kaydedildi."


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#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi
#Filistin
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