Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News kanalına bir röportaj verdi: Bu dört dörtlük bir soykırımdır faili Netanyahu’dur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur" yanıtını verdi. Erdoğan, "Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız" dedi.
80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bret Baier'in programına katılarak Türkiye'nin özellikle Gazze'deki soykırım ve Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki politikalarını değerlendirdi.
Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız
Beyaz Saray'daki Trump görüşmesi
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin F-35 sürecinin nasıl gündeme geleceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi.
"Şu anda tekrar bu konuları görüşeceğiz"
"Rusya-Ukrayna savaşının olmasını asla arzu etmezdik"
Savaşın hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya ciddi anlamda kayıplar verdirdiğini ifade eden Erdoğan, savaşın yakın zamanda sona ereceğini düşünmediğini dile getirdi.
Ukrayna'nın finansal açıdan bu savaşı sürdürmesinin zor olduğunu ve Avrupa'nın sonsuza kadar ekonomik yardım yapmaya devam edemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin de Kiev'e ne kadar destek olacağının net olmadığını belirtti.
Türkiye'nin NATO üyesi güçlü bir ülke olarak 50 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği'ne (AB) alınmadığını da vurgulayan Erdoğan, bunun haksız bir yaklaşım olduğunu ifade etti.