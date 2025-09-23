Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News kanalına bir röportaj verdi: Bu dört dörtlük bir soykırımdır faili Netanyahu’dur

80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur." diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini anlattı.

"Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız."

konusundaki sorusuna, bu durumun sadece Hamas'ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek,

Erdoğan, "Şunu söyleyebilir miyiz: Hamas, silah bakımından İsrail'den daha güçlüdür diyebilir miyiz? Mümkün değil. İsrail bu silahları 7'den 70'e, kadın, çoluk çocuk, yaşlı demeden acımasızca kullanıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.

"Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini" ifade eden Erdoğan, "Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin F-35 sürecinin nasıl gündeme geleceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin daha önce F-35 programının ortağı ve üreticilerinden biri olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin F-35 alımı için 1,4 milyar dolarlık ödeme yaptığını, ancak uçakların teslim edilmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ödemesini yaptığı uçakların teslim edilmemesini, "stratejik ortaklığa uygun olmadığını" ve "bu adımın yanlış olduğunu" söyleyerek değerlendirdi.

diye yanıt verdi ve bu görüşmede hem F-35, hem de F-16'larla ilgili son durumu ele alacaklarını belirtti.

"Bence çok daha iyi bir konuma geleceğine inanıyorum, özellikle birinci sırada savunma sanayi alanında. Bunun yanında sanayi ve teknoloji alanında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler artacaktır."

Erdoğan, "Bizim gerek Rusya ile, gerekse Ukrayna ile önemli ilişkilerimiz var. Biz hiçbir zaman bu ülkelerle ayrışık bir anlayış içerisinde olmadık. Biz savaşın olmasını asla arzu etmezdik." dedi.

Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile nitelikli bir ilişkisinin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı

Savaşın hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya ciddi anlamda kayıplar verdirdiğini ifade eden Erdoğan, savaşın yakın zamanda sona ereceğini düşünmediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun, aynen Türkiye'nin uyguladığı yaklaşıma benzer bir "modeli" uygulayarak, hem Rusya hem de Ukrayna ile daha barış içerisinde bir modeli uygulayabileceğini belirtti.

Ukrayna'nın finansal açıdan bu savaşı sürdürmesinin zor olduğunu ve Avrupa'nın sonsuza kadar ekonomik yardım yapmaya devam edemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin de Kiev'e ne kadar destek olacağının net olmadığını belirtti.