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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı: Vasiyetini yerine getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken, Başkan Erdoğan anlamlı bir konuşma yaptı. Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın kendisine ve Diyanet İşleri Başkanı'na cenaze namazına katılmasını vasiyet ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde duygu yüklü bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde duygu yüklü bir konuşma yaptı.

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Elazığ'ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ve Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarını inceleyeceği ziyaretlerini iptal etti. Erdoğan, vefat eden Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katılmak üzere Güneysu ilçesinden helikopterle Trabzon Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan, buradan da uçakla Elazığ'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı.

Erdoğan da cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak için burada bulunuyoruz. Elazığ'da deprem konutlarının sahiplerine teslimi için geldiğimizde, hocamızı hastanede ziyaret edelim istedik. O gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız, bakan ve vekil arkadaşlarımız da yanımızdaydı.

"VASİYETİNİ İFA ETTİK"

O gün bir vasiyet olarak kabul ettik, gerek bu fakirden, gerek Diyanet İşleri Başkanımızdan bu görevi ifa etmemizi istedi. Biz de inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik. Bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de bulunuyoruz. Uzun zamandır hocamızı tanıyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği gibi, binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz olan kitabımıza sahip çıkacak hafızları yetiştirdi.

Sabah namazından sonra başlardı öğrenci yetiştirmeye, yaşça daha farklı olanları yetiştirdi. Yatsıdan sonra durmaz yine aynı şekilde... Abdullah Nazırlı hocamı, evinde de hoş sohbetleri ile dinledik. Eserlerinde de bu hoş sohbet emarelerini gördük, görüyoruz. Rabbim evlatları ile devamını nasip etsin. Allah'ın ayetlerini 106 yıl sonra nasıl hatırlıyor, nasıl okuyor diye görünce, bizlerin hali ne olacak diye kendimize de sorduk."

HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Kente her geldiğinde Nazırlı'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son gelişinde de hastanede kendisini bakanlarla birlikte ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Nazırlı'yı 5'inci kez ziyaret ettiği buluşmada kendisine özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti. Nazırlı da kendisinin kaleme aldığı 'Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim' adlı özel bir baskı kitabını takdim etmişti.

HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçti. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenip hafızlığa başladı. 12 yaşında iken hafızlığını tamamladı. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etti, bine yakın hafız yetiştirdi, 5 bine yakın kişiye ise Kur'an-ı Kerim'i öğretti.

NAZIRLI, RÖPORTAJINDA ERDOĞAN'DAN BAHSETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı şu ifadeleri kullanmıştı: "Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye'de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor."

BAKAN SOYLU'DAN MESAJ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hafız Abdullah Nazırlı için başsağlığı diledi. Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ’da iken kendisini ziyaret eden eşim bana, ‘muhakkak gitmelisin’ dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım. Cumhurbaşkanımızın gönül dostu. Bir Allah dostu. Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin."

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajında "Alimin ölümü âlemin ölümü gibidir. Ömrünü Allah yolunda hizmet etmeye vakfetmiş Elazığımızın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı Hocamız 107 yaşında rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mekanı cennet, ruhu şâd olsun" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN MESAJ

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında şunları ifade etti: "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Ömrünü İslâm'a vakfetmiş kıymetli büyüğümüz, Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı hocamızın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret
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Elazığ’da çeşitli açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir’de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.
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Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.


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