Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti: Irak şiddet sarmalından uzak tutulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri, IKBY ile iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediğini belirterek, Irak’ın şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan, IKBY’nin bu yönde attığı adımları yakından takip ettiklerini ifade etti.

"Irak’ın huzur ve güvenliğini Türkiye’nin huzur ve güvenliğinden ayrı görmüyoruz"

Irak’ta yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinin tüm Irak halkı için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın huzur ve güvenliğini Türkiye’nin huzur ve güvenliğinden ayrı görmediklerini söyledi.

Merkezi Hükümet ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakat

Erdoğan ayrıca, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kalkınma Yolu Projesi konusunda da kısa vadede uzlaşma sağlanmasının bölge menfaatine olacağını kaydetti.

IKBY’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefinde kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, IKBY’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğine verdiği desteğin devamının önemine dikkat çekti.

Kabulde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.