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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yeni bakanlığa bakan yardımcıları atadı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yeni bakanlığa bakan yardımcıları atadı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kurulan iki bakanlığa bakan yardımcıları atandı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yeni bakanlığa bakan yardımcıları atadı
Recep Tayyip Erdoğan

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bölünmesiyle kurulan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ile 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bakan yardımcıları ataması yapıldı. Karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

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