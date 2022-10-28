Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk hedefimiz yeni anayasa diyerek duyurdu Başörtüsü teklifi haftaya Mecliste
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk hedefimiz yeni anayasa' diyerek duyurdu: Başörtüsü teklifi haftaya Meclis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan program ile "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklıyor. Vizyonun ilk hedefinin yeni anayasa olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü teklifinin haftaya Mecslis'te olacağını belirterek, "Milletimizin böyle bir anayasa kavuşması en temel hakkıdır. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumlarını sapkınlıktan koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk hedefimiz yeni anayasa diyerek duyurdu: Başörtüsü teklifi haftaya Mecliste
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi... Yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle 20 yılda ülkemizin kayıplarını telafi edecek çalışmalar gerçekleştirdik.

"ÇÖZÜMÜ SADECE MİLLETİN SİNESİNDE ARADIK"

Emperyalistlerin, darbecilerin ne kadar aparatı varsa hepsi üzerimize salındı. Yeri geldi bildiriler yayınladılar, tuzaklar kurdular, terör örgütlerini harekete geçirdiler. Hatta partimizi kapatmaya çalıştılar. Bununla da kalmayıp silahla saldırmaya çalıştılar. Biz hiç şikayet etmek. Mücadele ettik. Çözümü sadece milletin sinesinde, milli iradenin gücünde aradık" dedi.

OYNAT 01:00
"Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa teklifi hazırladık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 'Türkiye Yüzyılı' Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa teklifi hazırladık' dedi.

'İLK HEDEFİMİZ YENİ ANAYASA'

Yeni anayasanın vizyonun ilk hedefi olduğunu dile getiren Erdoğan şunları söyledi: "12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye Yüzyılı'nın ilk hedeflerinden birisidir. Milletimizin böyle bir anayasaya kavuşması en temel hakkıdır. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumlarını sapkınlıktan koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde yaşanan coşku
OYNAT 01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde yaşanan coşku
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 'Türkiye Yüzyılı' Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde yaşanan coşku kameraya böyle yansıdı.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASA GÜVENCESİ

İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclise sunarak bu konunun ülkemizin gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız. Böyle bir konu yoktu aslında. Birileri bunu ülkemizin gündemine soktu."

'Türkiye Yüzyılı' için büyük gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini açıklıyor
GÜNDEM
'Türkiye Yüzyılı' için büyük gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini açıklıyor

Büyük ülkelerden talep var

'Büyük ülkelerden talep var'

Selçuk Bayraktar 'tarihe not düşmüş olalım' diyerek duyurdu.
Afrikalıların derisi kitap kabı oldu

Afrikalıların derisi kitap kabı oldu

​Batılılar sömürgeciliği değil 'ırka dayalı' ayrımcılığı da getirdi.
Türkiye Yüzyılıiçin büyük gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini açıklıyor.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

Almanya'da enflasyon tırmanışını sürdürüyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri almak için sıraya girdi.

'​İlk Evim' projesine başvuru yapacaklar dikkat.

Selçuk Bayraktar açıkladı.

İsveç'ten Türkiye açıklaması: Teyit etmek istemesi tamamen hakkı
Dünya

İsveç'ten Türkiye açıklaması: Teyit etmek istemesi tamamen hakkı

Finlandiya ve İsveç başbakanları Cuma günü yaptığı açıklamada, NATO'ya aynı anda katılma konusunda kararlı olduklarını söyledi. İsveç Başbakanı Krıstersson, ''Türkiye'nin üçlü mutabakat yükümlülüklerine uyup uymadığımızı teyit etmek istemesi tamamen hakkı. İsveç ve Finlandiya NATO yolculuğunda birlikte, başka bir yaklaşımı benimseme niyetimiz yok'' dedi.
Etimesgut BİLSEM’e “özel eğitim” ödülü
Gündem

Etimesgut BİLSEM’e “özel eğitim” ödülü

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi’nde binlerce üstün yetenekli öğrenci ile velisini “Özel Eğitimde Kaliteli Öğretime Evet” isimli projesi buluşturdu. Geçen yıl şubatta düğmesine basılan ve bu kasımda sona erecek olan projede içerisinde uzman akademisyenlerin de bulunduğu proje kapsamında 5 bin üzeri öğretmen ve yaklaşık 42 bin özel yetenekli öğrenci ile 85 bin üzeri ve veliye ulaşıldı. Proje, Etimesgut Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da yılın özel ödülüne layık görüldü.
Bakan Soylu'dan tarihi güne ilişkin paylaşım: Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor daha büyük devrime başlıyoruz
Gündem

Bakan Soylu'dan tarihi güne ilişkin paylaşım: Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor daha büyük devrime başlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milyonların merakla beklediği Milyonlar Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Devrimci Muhafazakar Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi, milletimizi, coğrafyamızı insanlığı yeni yüzyıla hazırlıyor. Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor daha büyük devrime başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.