Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk hedefimiz yeni anayasa' diyerek duyurdu: Başörtüsü teklifi haftaya Meclis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi... Yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle 20 yılda ülkemizin kayıplarını telafi edecek çalışmalar gerçekleştirdik.

"ÇÖZÜMÜ SADECE MİLLETİN SİNESİNDE ARADIK"

Emperyalistlerin, darbecilerin ne kadar aparatı varsa hepsi üzerimize salındı. Yeri geldi bildiriler yayınladılar, tuzaklar kurdular, terör örgütlerini harekete geçirdiler. Hatta partimizi kapatmaya çalıştılar. Bununla da kalmayıp silahla saldırmaya çalıştılar. Biz hiç şikayet etmek. Mücadele ettik. Çözümü sadece milletin sinesinde, milli iradenin gücünde aradık" dedi.

'İLK HEDEFİMİZ YENİ ANAYASA'

Yeni anayasanın vizyonun ilk hedefi olduğunu dile getiren Erdoğan şunları söyledi: "12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye Yüzyılı'nın ilk hedeflerinden birisidir. Milletimizin böyle bir anayasaya kavuşması en temel hakkıdır. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumlarını sapkınlıktan koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık.

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BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASA GÜVENCESİ

İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclise sunarak bu konunun ülkemizin gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız. Böyle bir konu yoktu aslında. Birileri bunu ülkemizin gündemine soktu."