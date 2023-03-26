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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle iftar yaptı: Bir yılda 650 bin konut inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Ramazan ayının maneviyatına vurgu yaparak birlik beraberlik mesajları verdi.

20:09 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükçekmece'de depremzedelerle bir araya geldiği "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları İftar Buluşması" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ramazanda gerek deprem bölgelerindeki gerek diğer vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz şarttır.

Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızla toparlanmayı sağlamak kolay değildir.

Depremzedelerimiz de milletimiz de şundan emin olsun ki oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir çalışma yaparak her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

"Bir yılda 650 bin konut inşa edeceğiz"

Devletimiz ilk günden beri halkımızın yanındadır. Dost ve kardeş ülkelerin destekleri elbette unutmayacağız. Felaketin büyüklüğü ve iklim şartları nedeniyle bir takım eksikliler yaşanmıştır. Bunların telafisi de yapılmıştır. Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır.

Kahramanmaraş'ı Hatay'ı Adıyaman'ı depremde zarar gören şehirleri yeniden ihya edeceğiz. Vatandaşlarımızdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Vatandaşlarımız yurtlarda farklı şehirlerde kalıyorlar. Buralardan bir an önce geri dönecekler.

"Diğer şehirlere gitmiş depremzedelerimiz de ihmal edilmiyor"

Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hasarsız binalarda zaten oturulabiliyor, az hasarlı binalarda ufak bir tadilatla oturulabiliyor. Ölen vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama yapacağımız kalıcı konutlarla bunu bir nebze azaltabiliriz. Belediyelerimiz Ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem bölgelerini ilçe ilçe paylaştı. Diğer şehirlere gitmiş depremzedelerimiz de ihmal edilmiyor. Ramazan ayının sembolü olduğu birlik ve kardeşliğin bizim medeniyetimizde çok müstesna bir yapısı var. Türkiye'nin yeni bir katılıma hazırlandığı bu dönemde böyle bir kucaklamaya ihtiyaç duyuluyordu. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bizi yine yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum.

Ayrıntılar Geliyor...

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#iftar programı
#İstanbul
34 dakika önce
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