Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yi Ankara'da konuk etti. İki lider, ülkeler adına imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenlemek için kamera karşısına geçti.

Ortak açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularına yanıt veren Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın Türkiye tarafından işletilmesine ilişkin henüz olumlu bir gelişme yaşanmadığını bildirdi.

"SÜRECİ DİKKATLE TAKİP EDECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Şu an itibarıyla Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili olumlu bir yaklaşımda bulunduk. Fakat geldiğimiz noktada bizim açımızdan olumlu gelişmeler yok. Biz bu tavrı koruduk, koruyoruz. Bizim prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza olumlu yaklaşım olursa olumlu yaklaşım koyarız. Bir geçici kabine açıklandı, bu geçici kabine nereye kadar devam eder bilmiyoruz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için hayırlı olsun."

OYNAT 01:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda olumlu bir gelişme yok Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kabil Havalimanı'nın Türkiye tarafından işletilmesine ilişkin sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olumlu bir gelişmenin olmadığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu an itibarıyla Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili olumlu bir yaklaşımda bulunduk. Fakat geldiğimiz noktada bizim açımızdan olumlu gelişmeler yok. Biz bu tavrı koruduk, koruyoruz. Bizim prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza olumlu yaklaşım olursa olumlu yaklaşım koyarız.





Bir geçici kabine açıklandı, bu geçici kabine nereye kadar devam eder bilmiyoruz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için hayırlı olsun.' dedi. BiP'te paylaş

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