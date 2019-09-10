Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabul etmemiz mümkün değil
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabul etmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li heyeti kabulü sırasında yaptığı konuşmada "Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Her ABD'li yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgeye yönelik verdiği mesajda da "ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine güvenle dönebilecekleri güvenli bölge çabasında yanımızda olmalarıdır. Terörist gruplara 50 bine varan TIR'la araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD ile müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir. Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğu Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum.

ABD'Lİ YATIRIMCILARA DESTEK MESAJI

Türkiye bölgesinde yaşanan kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumaktadır. İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da oldukça cazip bir ülkeyiz. 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Trump'la ticaret hacmimizin 100 milyar dolara çıkartılması konusunda mutabakata vardık. Türkiye'de yatırım yapan, istihdam sağlayan ABD'li yatırımcılara büyük önem veriyoruz. Ülkemizde 1800'ün üzerinde ABD firması faaliyet gösteriyor. Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Her ABD'li yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız.

Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. İlgili bakanlarımız çalışmalara en kısa sürede başlayacaktır.

Türkiye bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssüdür. Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye'nin değerlendirilmesi her iki ülkeye de imkanlar kazandıracaktır.

Göstergeler bu yıl turist sayısında 50 milyonun üzerine çıkacağımızı ortaya koyuyor. Dinamik piyasa yapımızla önümüzdeki dönemin en gözde yükselen ekonomilerinden biriyiz. Tüm bu imkanlardan ABD'li yatırımcıların da istifade etmesini istiyoruz.

REKLAM

"YENİ BİR GÖÇ DALGASINI GÖĞÜSLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Dünyanın farklı ülkelerinden 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını göğüslenmesi artık mümkün değildir. Trump'ın da dediği gibi Suriye'de DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Suriyelilerin geri dönüşüne en büyük engel YPG gibi terör örgütleridir. Bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.

"50 BİN TIR'LA MÜHİMMAT GÖNDERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Obama döneminde kendilerine teklifim şuydu; gelin güvenli bölğeyi kuralım. Bunu o dönemde gerçekleştiremedim. Sayın Trump da buna çok olumlu baktı. Hala bu güvenli bölğe olayına olumlu yaklaştıığını da ifade etti. Vakit kaybetmeden bunu halletmemiz lazım. Bu halledince terör örgütlerine karşı mücadelemiz de kolaylaşacak. Düzensiz göç noktasındaki sıkıntıyı aşmış olacağız. ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölge çabasında yanımızda olmalarıdır. Bu terörist gruplara 50 bine varan TIR'la araç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manadan rahatsız etmektedir. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor, bunu kabul etmemiz mümkün değildir."
Herkes yanlış anladı

Herkes yanlış anladı

​İkinci el araç alımında 15 günlük sigorta ile ilgili net açıklama.
Birileri dur demeli

Birileri 'dur' demeli

​Kaza ve cinayet anı görüntüleri için yeni düzenleme şart.
Tankersürücüsü serbest

Tanker
sürücüsü serbest

Emniyet müdürünün eşi kazada kurtarılamamıştı.
Aile sayısı <br>20'ye yükseldi

Aile sayısı
20'ye yükseldi

​Diyarbakır'da ailelerin oturma eylemi devam ediyor.
Devriye ortak<br>hedefler farklı

Devriye ortak
hedefler farklı

Yeni Şafak, devriye ve yansımalarının izini sürdü.
PKK paçavraları ile geldi iddiası yalan

PKK paçavraları ile geldi iddiası yalan

​MSB'den birleşik kara devriyesi ile ilgili iddialara net açıklama.
Hırsız bu kez<br>kapıyı çaldı

Hırsız bu kez
kapıyı çaldı

'​Evdeki eşyayı az bulunca tesisatı bile söktüler'.
Kabul etmemiz mümkün değil

Kabul etmemiz mümkün değil

Erdoğan'dan ABD'li heyete güvenli bölge mesajı.

'Ölüm şeridi'

'Ölüm şeridi'

​İstanbul'da servisler trafiği tehlikeye atıyor.
Yeni transfer cezalı

Yeni transfer cezalı

Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında yok.
Atıldığı söylenen adımlar kozmetik

Atıldığı söylenen adımlar kozmetik

​Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Akıncı İHA <br>pist başı yapıyor

Akıncı İHA
pist başı yapıyor

​F-16 savaş uçağının tüm ekipmanlarını taşıyabiliyor.
Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross ile görüştü.
Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'ye geliyorlar

​ABD'li komutanlar, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edecek.
Talep edilemeyecek

Talep edilemeyecek

​Özel okullarda sürpriz ücrete artık yer yok.
'Vaatle kandırıp<br>uyuşturucuya alıştırıyorlar'

'Vaatle kandırıp
uyuşturucuya alıştırıyorlar'

​Teslim olan PKK'lı terörist dağa kaçırılan çocukları anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.