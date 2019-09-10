Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabul etmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD ile müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir. Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğu Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum.

ABD'Lİ YATIRIMCILARA DESTEK MESAJI

Türkiye bölgesinde yaşanan kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumaktadır. İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da oldukça cazip bir ülkeyiz. 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Trump'la ticaret hacmimizin 100 milyar dolara çıkartılması konusunda mutabakata vardık. Türkiye'de yatırım yapan, istihdam sağlayan ABD'li yatırımcılara büyük önem veriyoruz. Ülkemizde 1800'ün üzerinde ABD firması faaliyet gösteriyor. Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Her ABD'li yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız.

Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. İlgili bakanlarımız çalışmalara en kısa sürede başlayacaktır.

Türkiye bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssüdür. Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye'nin değerlendirilmesi her iki ülkeye de imkanlar kazandıracaktır.

Göstergeler bu yıl turist sayısında 50 milyonun üzerine çıkacağımızı ortaya koyuyor. Dinamik piyasa yapımızla önümüzdeki dönemin en gözde yükselen ekonomilerinden biriyiz. Tüm bu imkanlardan ABD'li yatırımcıların da istifade etmesini istiyoruz.

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"YENİ BİR GÖÇ DALGASINI GÖĞÜSLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Dünyanın farklı ülkelerinden 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını göğüslenmesi artık mümkün değildir. Trump'ın da dediği gibi Suriye'de DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Suriyelilerin geri dönüşüne en büyük engel YPG gibi terör örgütleridir. Bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.

"50 BİN TIR'LA MÜHİMMAT GÖNDERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Obama döneminde kendilerine teklifim şuydu; gelin güvenli bölğeyi kuralım. Bunu o dönemde gerçekleştiremedim. Sayın Trump da buna çok olumlu baktı. Hala bu güvenli bölğe olayına olumlu yaklaştıığını da ifade etti. Vakit kaybetmeden bunu halletmemiz lazım. Bu halledince terör örgütlerine karşı mücadelemiz de kolaylaşacak. Düzensiz göç noktasındaki sıkıntıyı aşmış olacağız. ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölge çabasında yanımızda olmalarıdır. Bu terörist gruplara 50 bine varan TIR'la araç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manadan rahatsız etmektedir. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor, bunu kabul etmemiz mümkün değildir."