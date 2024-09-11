Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
Erdoğan, mesajında, "Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelensky, saygı değer devlet ve hükümet başkanları, değerli Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kırım Platformu'nun 4'üncü Liderler Zirvesi'nde sizlere video mesaj yoluyla ulaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta Sayın Zelensky ve Kırım Tatarlarının milli lideri Sayın Mustafa Kırımoğlu olmak üzere bu müstesna zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
"Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir"
Ukrayna hükümetinin, Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: