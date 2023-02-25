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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye ve destek ziyareti için Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

17:15 . 25/02/2023 Cumartesi
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye ve destek ziyareti için Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. 

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, taziye ve destek ziyareti için İstanbul'a geldi.


İkiliyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. 16.45'te başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.


 

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
#KKTC Başbakanı Ünal Üstel
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanını kabul etti
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