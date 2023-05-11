Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörü Cudi'de gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Tendürek'te gömdük mü? Çünkü terör vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Yavrularımızı ailesinden geleceğinden koparıp eline silah vererek, katil yapanı da meşrulaştırmaya çalışanı milletim affetmez. Buradan hep beraber seslenelim. Bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıldönümü Töreninde konuştu. Erdoğan, ''Yargıyı üstüne çöken FETÖ ihanet çetesinden kurtardık. Yargıyı tartışmalardan kurtaracak önemli adımlar attık'' açıklamasında bulundu. 'Hedefimiz Türkiye'yi milli iradeyle hazırlanmış sivil bir anayasaya kavuşturmaktır' diyen Erdoğan, ''Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 1980'li, 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık ve sosyal gerilim dönemiydi. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat... Ülkemize bu utancı yaşatan siyasiden akademisyene kimseyi unutmayacağız'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Batman'da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, ''Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan Batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki baronlarının alçak tehditleri, ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi korkutamaz, sindiremez'' açıklamasında bulundu.