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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na hitap ediyor.

13:13 . 11/05/2023 الخميس
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Ayrıntılar geliyor...


#Recep Tayip Erdoğan
#Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
#HAK-İŞ Genel Kurulu
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