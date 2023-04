Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Mayıs ayında 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

"Deprem afetinde eşi veya çocuğunu kaybeden, sağlık mazereti ortaya çıkan 4 bin 536 öğretmenin yer değişikliği talebini de hemen yerine getirdik. Aynı şekilde bu bölgedeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği istekleri süratle karşılandı. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Öğretmen Meslek Kanunu eğitimdeki en büyük reformlarımızdan biridir. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunacak bir kariyer sistemi getiren bu kanunla mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler yaptık. Tabii, ülkenin ve milletin hayrına her mesele gibi bu kanun çıktığında da birileri yine ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Öğretmenlerimizi tahrik ederek bu kanunun getirdiği haklardan istifade etmelerinin önüne geçmeye çalıştılar. Elbette yalancı yalancılığıyla, provokatör provokatörlüğüyle kaldı, öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı."

Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alanların diğer haklarıyla birlikte mali avantajlardan da yararlanmaya başladığına işaret eden Erdoğan, "Başöğretmenlik hakkını kazanan 67 bine yakın, uzman öğretmen unvanını alan 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Unvan tazminatı ve ek ders ücretiyle birlikte baş öğretmen maaşı yaklaşık 25 bin lirayı, uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde kamu personelinin ücretlerinde yapılan her iyileştirmeden öğretmenler de yararlanmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

"Bir ülkenin her ferdi biriciktir, her ferdi zenginliktir, her ferdi o büyük bütünün ayrılmaz bir parçasıdır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu: