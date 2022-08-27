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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü: Her türlü desteğe hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel afeti dolayısıyla kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü: Her türlü desteğe hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

  • Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Pakistan'daki sel felaketi

Pakistan'da 14 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1000’e yaklaştı. Karaçi kentinde de sel nedeniyle zarar gören evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, geçici barınaklara getirilerek yiyecek ve diğer insani yardımları almak için bekliyorlar.

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