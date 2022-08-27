Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü: Her türlü desteğe hazırız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Pakistan'daki sel felaketi

Pakistan'da 14 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1000’e yaklaştı. Karaçi kentinde de sel nedeniyle zarar gören evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, geçici barınaklara getirilerek yiyecek ve diğer insani yardımları almak için bekliyorlar.

DÜNYA Sel felaketinde ölüm sayısı 1000'e yaklaşan Pakistan'da ulusal acil durum ilan edildi