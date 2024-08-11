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Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalili mevkidaşı Şeyh Mahmud ile görüştü: Türkiye arabuluculuk gayretlerine devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Somali’nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye’nin gayretlerine devam edeceğini belirtti.

20:34 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 20:54 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Somali ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Türkiye arabuluculuk gayretlerine devam edecek

Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Somali
#Hasan Şeyh Mahmud
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