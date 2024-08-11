Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalili mevkidaşı Şeyh Mahmud ile görüştü: Türkiye arabuluculuk gayretlerine devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkilerinin, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü belirttiği de ifade edildi.