Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de güvenli ortam gerçekleşince gönüllü dönüşler artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Değerli iş insanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fuarın tertibinde katkısı olanları tebrik ediyorum. İslam coğrafyasının farklı köşelerinden katılan üyelere, Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum.





Fuarın bu sene 20.'sini icra ediyoruz. Ülkemizden ve yurt dışından ilginin yoğun olduğunu görüyorum. 88 ülkeden iş insanı bir araya getirildi. Gurur verici tablo Türk ekonomisinin çeşitliliğini de gösteriyor. 300'ü aşkın katılımcı şirketin buluştuğu forumda hedef 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmaktır.





Derneğimizin yöneticilerini tek tek kutluyorum. Gerek katılımcılar, gerek fuardaki ürün ve etkinlikler noktasında MÜSİAD Expo'nun yoluna güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.





Göç konusu bizim gibi geçiş güzergâhındaki ülkeler için değil tüm dünya için en hassas meselelerden biridir. Türkiye'de göç eski bir kavramdır. Kültürel bağlantılarımız nedeniyle göç hareketliliğine şahit olduk. Kırım'dan, Balkanlar'dan yoğun göç aldık. Müslümanlarla birlikte gün oldu Musevi ve Hristiyanlara da kapımızı açtık. Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimiz gibi Suriye'deki savaştan kaçan kardeşlerimize sahip çıkan biz olduk. Yüz binlerce insanımız Sirkeci'den uğurlanarak gurbet trenlerine binip Almanya, Belçika, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerine rızıklarını kazanmak için. Suriye'de yerlerinden edinmiş insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa'da 6 milyonu aşkın kardeşimiz hayatına devam ediyor.





"Nefret söylemlerine eyvallah diyemeyiz"

Göç ve göçmenlik olgusuna aşina milletiz. Göç aldık ve vatandaşlarımızı farklı coğrafyalara gönderdik. Kimi ülkeler göçmen konusunda menfaat penceresinden yaklaşabilir, etnik kültürel tehlike olarak ele alabilir. Kimileri de güvenlik ekseninden okuyabilir ama biz göç olgusuna çok boyutlu şekilde, insani değerleri ele alan yaklaşımla bakmak zorundayız. Bu meseleyi bütünlüklü anlayışla okumak, doğru politikalar geliştirmek zorundayız. Göç başlığı her açıldığında konuyu güvensizleştirmek doğru değil. Düzensiz göçle karşılaşan her devlet gibi Türkiye de mücadelesini tavizsiz sürdürecek. Hudutlarımızı namusumuz bilip koruyacağız. Kayıt dışılığın önlenmesinde politikalarımızdan geri adım atmayacağız. Kardeşlerimizin ülkelerine onurlu geri dönüşlerini teşvik ediyoruz. Suriye'de güvenli ortam gerçekleşince gönüllü dönenlerin sayısı artacaktır. bunu yaparken kör bir tuzağa da düşmeyeceğiz. Göçmen konusuna kategorik olarak karşı çıkamayız. Nefret söylemlerine, provokasyonlara eyvallah diyemeyiz. MÜSİAD'ın göçmen konusuna geniş perspektiften bakmasını değerli buluyorum.





Ticarette artan korumacılık ve bölgemizde bir türlü sonlandırılamayan çatışmalar küresel ekonomiyi yeni risklerle karşı karşıya bırakıyor. Küresel ekonomi 2023 yılında yüzde 3 büyüyerek tarihi ortalama alında gelişme gösterdi.





'2023'te 5,1 oranında büyüme kaydettik"

2023'te felaketlere rağmen 5,1 oranında büyüme kaydettik. Ekonomik büyüklük 1 trilyon 130 milyon dolara yükseldi. Kişi başına milli gelir 13 bin 243 dolara çıktı. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüyor.





Büyümemiz önemli oranda ihracattan kaynaklanmaktadır. Küresel hizmet ihracatından aldığımız pay yüzde 1,35'i buldu. Ekim ayı ihracatı rekoru yakaladı.





Eylül ayında yıllık istihdam 1 milyon 129 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye çıktı.





Bu başarılarda MÜSİAD üyelerinin büyük payı var. Türkiye'nin ekonomisine ve demokrasisine yeri doldurulamaz katkılar yapan MÜSİAD'a teşekkür ediyorum. Son yıllarda hepimizin yüreğini dağlayan hadiselerdeki onurlu duruşunuz için sizleri tebrik ediyorum.





Türkiye 6 Şubat'a rağmen tüm bu başarıları elde etti. Deprem bölgesi ihyası için harcamamız 72 milyar dolara yaklaştı. Enkaz kaldırılmasından yeni konut inşaatına, çevre düzenlemelerine, çeşitli yardımlara kadar pek çok alanda depremzedelerin yanında olduk. Yarın da Kahramanmaraş'tayım.



