Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih boyunca bu milletle hareket edip pişman olan yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.

Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucu da Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli hatta ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır.

Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi.

Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir.

Yurt dışındaki temsilciklerimize yapılan ve önemli bir kısmı da şiddet içeren 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Tam tersine teröristler, bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda bizi arayan Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri, terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 20 insanımız ve yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır.

Barış Pınarı Harekatı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir.

Dünyada Avrupa'dan Kafkasya'ya kadar bizim milletimiz kadar büyük soykırıma uğramış, zulme maruz kalmış, adaletsizlik yaşamış başka bir millet yoktur. Buna rağmen biz, medeniyetimizin ve tarihimizin emrettiği sınırların dışına hiçbir zaman çıkmadık, çıkmıyoruz.

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Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olan yoktur. Buna karşılık bu ülkeye ve millete düşmanlık edip iflah eden de yoktur.

Doğu Akdeniz topraklarında, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok.

Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu iddia ediyorsa yalan söylüyor.

Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu iki haftalık süreçte ortaya çıkmıştır.

Suriye'de bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır.

Rusya, terör örgütlerinin Güvenli Bölge'den tamamıyla çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor.

Bir taraftan ABD, bir taraftan Rusya ile 120 ve 150 saatlik yaptığımız mutabakatlar bitmiş bulunuyor. Yarın yapılacak görüşmelerimiz var."

Ayrıntılar geliyor...

OYNAT 01:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya ülkelerine seslendi: Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde yanında yer alın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gelin Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde yanında yer alın, tarih içinde bu milletle hareket edip pişman olan yoktur. Buna karşılık bu ülkeye ve millete düşmanlık edip iflah eden de yoktur.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tel Abyad​'da görev yapan askerlerimize canlı bağlantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Konuşma sırasında Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'da görev yapan askerlerimize canlı bağlantı yapıldı. Piyade yüzbaşı Celil Özekim, Cumhuriyet Bayramı mesajında, 'Operasyonda bulunan tüm silah arkadaşlarımız adına zat-ı aliniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Milletimizin huzur ve refahını sağlamak için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemizi her yerde sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, başta zat-ı aliniz başta olmak üzere Türk milletine destekleri için teşekkür ederiz. Devletimizin ve milletimizin huzur ve güvenliği, bekası için görevimizin başındayız. Bu anlayışla güçlüyüz, kararlıyız. Bize verilen görevleri yapmaya hazırız.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Resulany'da görev yapan askerlerimize canlı bağlantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Konuşma sırasında Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da görev yapan askerlerimizle yapıldı. Piyade Komando Binbaşı İlkay Dirim, 29 Ekim dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimiz adına, zat-ı aliniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Türk ordusu tarafından, sınırlarımızda güvenliği sağlamak, terör tehdidini bağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kararlılıkla devam ediyor. Biz burada, Tüm vatandaşlarımızın yanımızda olduğunu bilerek, daima görevimizin başındayız.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır 8. ana jet üssüne canlı bağlantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Konuşma sırasında Diyarbakır 8. ana jet üssüne canlı bağlantı yapıldı. Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen, 'Sayın Cumhurbaşkanım, TSK'nın ayrılmaz bir parçası olan şanlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak, zat-ı aliniz başta olmak üzere, tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, Aziz Türk milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk hava sahasının korunması için verilecek tüm görevleri yapmaya hazırdır. Aziz milletimizin duasını her zaman içimizde hissediyor, aziz ve kararlılıkla görevimizi icra etmeye devam ediyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla verilen her göreve yapmaya hazırız.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçeada fırkateynine canlı bağlantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Konuşma sırasında Doğu Akdeniz'de göreve Gökçeada fırkateynimize canlı bağlantı yapıldı. Deniz Yarbay Engin Ağmış, 29 Ekim dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanım, TSK'nın ayrılmaz bir parçası olan şanlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bir ferdi olarak, TGC Gökçeada fırkateyninden tüm devlet büyüklerimiz başta olmak üzere Aziz Türk milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. TGC Gökçeada Fırkateyni olarak Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla Doğu Akdeniz'de diğer denizaltılarımız, su üstü gemilerimiz ve İHA'larımız ile Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı icra etmekteyiz. Yavuz sondaj gemimize refakat ediyor ve koruyoruz. Görevlerimizi yerine getirirken şanlı sancağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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