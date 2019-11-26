Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı Barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı: Barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı: Barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor

İstanbul’da sonbaharda beklenen yağmurların yağmaması üzerine barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İstanbul’da beklenen tehlikeye bugün partisinin grup konuşmasında dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelen haberler hiç hayra alamet değil. 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle gitmesi durumunda İstanbul susuzluğa doğru yürüyor” dedi. Kentin su kaynağı olarak en önemli barajlarından Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı ise yüzde 32’ye kadar düşerken, barajın havadan çekilen görüntüleri durumun vahametini ortaya koydu.

Haber Merkezi İHA
Alibeyköy Barajı'nda çatlayan toprakta teker izleri görülüyor.
Alibeyköy Barajı'nda çatlayan toprakta teker izleri görülüyor.

İstanbul genelinde geçen yıl Kasım ayında barajların doluluk oranı yüzde 49,48 olurken, bu yıl aynı tarihte yüzde 36,15’e kadar düştü. Özellikle beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi ve geçtiğimiz yıllara oranla sonbahar mevsimin kurak geçmesi barajlardaki düşüşün önemli sebepleri arasında yer aldı.

Doluluk oranın yüzde 32.76’ya gerilediği Alibeyköy barajında, kuruyan zeminler ise havadan drone ile görüntülendi. Kurak zemin alanının büyüklüğü ise durumun vahametini ortaya bir kez daha çıkardı.

İHA
İstanbul’da sonbaharda beklenen yağmurların yağmaması üzerine barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor.

Alibeyköy barajında, kuruyan zeminde otomobil lastik izleri görülüyor. Geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında doluluk oranında yüzde 8’lik bir azalma olan Alibeyköy Barajında daha önce baraj suları altında olan alanlar şimdi ise kurumuş durumda. Baraj suyunun içindeki su kemerinin etrafında kuruyan ve çatlayan toprakta teker izleri görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı

Konuyla ilgili bir açıklama da bugün Ankara’da partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

  • Yaptıkları çalışmalar ile İstanbul’u suya kavuşturduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz susuz İstanbul’u suya kavuşturduk. Çöp dağlarını ortadan kaldırdık. Atık su noktasında en zor dönemde bütün her tarafı atık su noktasında temizliği yaptık ve pırıl pırıl hale getirdik. Sakarya’dan İstanbul’a suyu taşıdık. Boğazın altından Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Avrupa yakasından Anadolu yakasına suyu taşıdık. Bunları yapmamış olsaydık şuanda herhangi bir sıkıntıda İstanbul yine susuzluğu yaşardı. Ama şu anda yok. Fakat gelen haberler hiç hayra alamet değil. 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle gitmesi durumunda İstanbul susuzluğa doğru yürüyor” açıklamasını yaptı.

İHA
İstanbul genelinde geçen yıl Kasım ayında barajların doluluk oranı yüzde 49,48 olurken, bu yıl aynı tarihte yüzde 36,15’e kadar düştü.

Barajların bugün itibari ile doluluk seviyesi

Son 6 yılın en düşük seviyesini gören, geçen yıl Kasım ayı itibariyle doluluk oranı 49,89 olarak ölçülen Alibeyköy Barajı’nda bu yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 32,76’ya geriledi.

İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki barajların genel doluluk oranının 26 Kasım itibariyle yüzde 36,15 seviyesinde olduğu görüldü.

İHA
Doluluk oranın yüzde 32.76’ya gerilediği Alibeyköy barajında, kuruyan zeminler ise havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul’daki barajların son doluluk oranları ise Ömerli: 30.14, Sazlıdere: 36.42, Büyükçekmece: 37.50, Alibeyköy: 32.76, Terkos: 54.36, Darlık:41.76, Istrancalar: 34.75 şeklinde ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki görüntü korkuttu
FOTOĞRAF 25
Title
Eylül ve ekim aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi hızla azaldı.
Title
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şu anda 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44,37.
Title
Su seviyesi en çok azalan barajların başında Kırklareli'nin Karadeniz sahiline yakın bölgesinde yer alan Pabuçdere ve Kazandere barajları geldi. Bu barajlar kuruma tehlikesi sinyali vermeye başladı. Özellikle Pabuçdere Barajı'nda sadece kullanılmayan dip suyu kaldı.
Title
Her iki barajdaki su seviyesi havadan görüntülendi. 60 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip ve ormanlık alanda bulunan Pabuçdere Barajı'nda neredeyse su kalmadı. Şu anda bu barajın sadece en derin bölgesinde az miktarda su bulunuyor.
Title
İSKİ verilerine göre, buradaki su seviyesi yüzde 2,81'e geriledi. Barajda yalnızca 1 milyon 64 bin metreküp su kaldı.
Title
100 milyon metreküp kapasiteli Kazandere'de su miktarı yüzde 7,88'e inerken, Kazandere'de sadece 1 milyon 37 bin metreküp su kaldı. Bu barajlardaki su, İstanbul'un bir günlük ihtiyacını bile karşılayamıyor. Zira İstanbul'un günlük su ihtiyacı, 2 milyon 642 bin 907 metreküp.19 Eylül'de doluluk oranı yüzde 52,39 olan barajlardaki su seviyesi, aradan geçen bir ayda yüzde 44,37'e düştü.
Title
Su miktarındaki azalış diğer barajlarda da net görülüyor. Elmalı'da yüzde 70,29, Terkos'da yüzde 62,47, Darlık'ta yüzde 49,92, Büyükçekmece'de yüzde 44,51, Ömerli'de yüzde 43,61, Sazlıdere'de yüzde 42,53, Alibey'de yüzde 36,16 ve Istrancalar'da yüzde 25,88 su kaldı.
Title
Ekim 2010 ile Ekim 2019 tarihleri arasında, bu yıl su seviyesinin en azaldığı üçüncü sene oldu. 2014 yılında su seviyesi yüzde 21,39'a gerilerken, 2016'da yüzde 40,43, 2019'da ise yüzde 44,37 oldu.
Title
10 barajdaki su miktarı 385 milyon 42 bin metreküpe gerilemiş durumda.
Title
Barajlardaki su miktarı şöyle: Baraj Su miktarı (metreküp) Ömerli 102,65 milyon Terkos 101,36 milyon Büyükçekmece 66,29 milyon Darlık 53,66 milyon Sazlıdere 37,74 milyon Alibeyköy 12,35 milyon Elmalı 6,75 milyon Pabuçdere 1,64 milyon Kazandere 1,37 milyon Istrancalar 1,61 milyon
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki görüntü korkuttu
İstanbul'a su sağlayan Kırklareli sınırındaki Pabuçdere ve Kazandere barajlarında kuruma tehlikesi olduğu bildirildi.


Sarı çizgilere dikkat

Sarı çizgilere dikkat

​Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı.
Hayra alamet değil

Hayra alamet değil

​Cumhurbaşkanı uyarmıştı: Barajlardaki su oranı düşüyor.
Evren ilçesinin adı değişecek

'Evren' ilçesinin
adı değişecek

​AK Parti'nin verdiği teklifte yeni isim de belli oldu.
6 TRT çalışanına Karlov davası

6 TRT çalışanına Karlov davası

​FETÖ propagandası yaptıkları iddiasıyla dava açıldı.
Tam isabet

Tam isabet

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

3 kuruşluk dava

3 kuruşluk dava

​Muharrem İnce'den, iki gazeteci hakkında suç duyurusu.

Çocuğumu<br>çamurda bıraktılar

Çocuğumu
çamurda bıraktılar

Bolu'da cinayet davası sonrası ortalık karıştı.
Yaşadığım şeyler kolay değildi

Yaşadığım şeyler kolay değildi

Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede.
Filmlere taş çıkartacak senaryo

Filmlere taş çıkartacak senaryo

​Cumhurbaşkanı AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Her şey<br>planlandığı gibi

Her şey
planlandığı gibi

​Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ve S-400 açıklaması.
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

​Çılgın Proje'de kritik bilgi 2 gün sonra açıklanacak.
Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

​Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu aracı kamuoyuna tanıtacak.
6 ay süre verildi

6 ay süre verildi

Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması.
CHP siyaset değil yalan üretiyor

CHP siyaset değil yalan üretiyor

​Cumhurbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.