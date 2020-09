Yeni rekorlara koşacağız

Gaziantep’te 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

Resmi açılışı yapılacak 300 fabrikanın şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilerim. Toplamda 15 milyar liralık yatırım bedeliyle hizmete giren bu fabrikalarda, 45 bin vatandaşımız doğrudan istihdam imkanına kavuştu. Dolaylı istihdamı da hesaba kattığımızda bu sayı 100 bini aşıyor. Tabii işin bir de dış ticaret ve döviz kazandırma boyutu var. Tam kapasite üretime geçilmesiyle bu fabrikaların, Gaziantep’in ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor.

OYNAT 01:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki 300 fabrikanın açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye kamu tarafı ve özel sektörüyle ne kadar güçlü olursa geleceğine de o denli güvenle bakacaktır. Her bir firma, her bir sanayi tesisi Türkiye için gurur kaynağıdır.' şeklinde açıklamalarda bulundu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendirerek aldığımız tedbirler sayesinde, koronavirüs salgınının Türkiye’yi sıkıntıya düşürmesine, tökezletmesine müsaade etmedik. Kamu hizmetlerinin aksamasına izin vermediğimiz gibi toplumun hiçbir kesimini de yalnız bırakmadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle vatandaşları, esnafı ve firmaları salgının etkilerine karşı korumaya aldık.

YENİ FIRSAT PENCERELERİ AÇILIYOR

Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Türk şirketleri, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, coğrafi avantajları ve elbette güvenirlikleriyle giderek daha çok takdir topluyor. Uluslararası şirketlerin alternatif üretim üssü arayışlarında, Türkiye’nin adı artık daha fazla zikrediliyor.

HER ALANDA GÜÇLENECEĞİZ

Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli işgücü, üç kıtayı birleştiren stratejik konumu, sağlık ve ulaşım altyapısı ile ülkemizin yıldızı daha çok parlıyor. Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça, Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Daha önce ifade ettiğim gibi Türkiye, sadece sağlık turizminde değil, ihracattan üretime, tarımdan sanayiye birçok alanda salgın sürecinden güçlenerek çıkacaktır.

REKLAM

Recep Tayyip Erdoğan

İSTEDİKLERİ BATAKLIĞA SAPLANMAMIZ

Özel sektör ekonominin en önemli itici gücüdür. İş insanlarımızı ve firmalarımızı hep destekledik ve teşvik ettik. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye’yi yurt dışına bağımlı kılmaktır.

ZİHİN KODLARINI ORTAYA KOYDULAR

Bazı siyasi parti temsilcilerinin (CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke) son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayii başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır. Kendileri bilirler. Milletimiz vakti saati geldiğinde bunları da siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırmakta tereddüt etmeyecektir.

OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST alanına geldi Bu yıl ilk kez Gaziantep'te düzenlenen Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST2020) katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarışmada dereceye giren gençleri ziyaret ederek, yapılan projelerine imza attı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





İHA'DA DÜNYANIN SAYILI ÜLKESİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen, TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti. Gençlere seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacaktır. Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi yeni alanlar başta olmak üzere teknolojinin her boyutunda benzer başarıların kazanılmaması için hiçbir sebep yoktur. Teknolojinin en büyük sermayesi üretken zihinlerdir. Diğer her şey bunun ardından gelir. Düne kadar insanlı ve insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık.

REKLAM

SIRADA UÇAN ARABALAR VAR

Bugün ise yaptığı işe inanan, gece gündüz çalışarak hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında girdik. İnşallah benzer bir başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız. Biz Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir.

OYNAT 01:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere önemli mesaj: Yeter ki siz mücadele etmekten, gayret göstermekten vazgeçmeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2020 etkinliği kapsamında geldiği Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bütün mesele azmetmek. Bizim gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır. Her şeyin ideal olduğunu da söyleyecek durumda değiliz, ama destek olmakta da kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mücadele etmekten, gayret göstermekten vazgeçmeyin. İçinizden nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin projelerini inceleyen Erdoğan, öğrencilerin talepleri üzerine ödül kartları ile festival kapsamında hazırlanan ve aralarında “Mavi Vatan” ismi verilen bir projenin de bulunduğu roketleri imzaladı.





TERCİH DEĞİL MECBURİYET

Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil mecburiyet halini almıştır. Daha önemlisi yaşadıklarımız bize bu değişimi yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirmemizin de şart olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke olması gerektiği konusundaki ısrarımızın ve gayretlerimizin gerisinde bu hakikat ve tecrübe var. Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin Türk malı damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum.

Erdoğan, festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Öğrenciler de Erdoğan’a “Teknofest 2020” yazılı kilim takdim etti.

TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR

Bugüne kadar gençlerimiz, onlara güvendiğimiz hiçbir konuda hamdolsun bizi mahçup etmedi. İnşallah bundan sonra da sizler başarılarınızla bizi gururlandırmayı sürdüreceksiniz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren ve somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı var. Daha açık bir ifade ile Türkiye'nin size, gayretlerinize, çabalarınıza, enerjinize vizyonunuza ihtiyacı var.

Dayanışmamız çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te açılışını yaptığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi’nin önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Gaziantep’in kendilerini hiç bir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Gaziantep, her zaman bizimle bir arada oldu, bizimle birlikte oldu ve ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ dedik, onlar da ‘Beraber yürüdük bu yollarda’ dediler. Unutmayın, Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Bu şekilde de bu yolda devam edeceğiz.”

GÜNDEM Bu millete kimse bir şey yapamaz