Yeni rekorlara koşacağız

Gaziantep’te 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:
Resmi açılışı yapılacak 300 fabrikanın şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilerim. Toplamda 15 milyar liralık yatırım bedeliyle hizmete giren bu fabrikalarda, 45 bin vatandaşımız doğrudan istihdam imkanına kavuştu. Dolaylı istihdamı da hesaba kattığımızda bu sayı 100 bini aşıyor. Tabii işin bir de dış ticaret ve döviz kazandırma boyutu var. Tam kapasite üretime geçilmesiyle bu fabrikaların, Gaziantep’in ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendirerek aldığımız tedbirler sayesinde, koronavirüs salgınının Türkiye’yi sıkıntıya düşürmesine, tökezletmesine müsaade etmedik. Kamu hizmetlerinin aksamasına izin vermediğimiz gibi toplumun hiçbir kesimini de yalnız bırakmadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle vatandaşları, esnafı ve firmaları salgının etkilerine karşı korumaya aldık.
YENİ FIRSAT PENCERELERİ AÇILIYOR
Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Türk şirketleri, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, coğrafi avantajları ve elbette güvenirlikleriyle giderek daha çok takdir topluyor. Uluslararası şirketlerin alternatif üretim üssü arayışlarında, Türkiye’nin adı artık daha fazla zikrediliyor.
HER ALANDA GÜÇLENECEĞİZ
Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli işgücü, üç kıtayı birleştiren stratejik konumu, sağlık ve ulaşım altyapısı ile ülkemizin yıldızı daha çok parlıyor. Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça, Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Daha önce ifade ettiğim gibi Türkiye, sadece sağlık turizminde değil, ihracattan üretime, tarımdan sanayiye birçok alanda salgın sürecinden güçlenerek çıkacaktır.
İSTEDİKLERİ BATAKLIĞA SAPLANMAMIZ
Özel sektör ekonominin en önemli itici gücüdür. İş insanlarımızı ve firmalarımızı hep destekledik ve teşvik ettik. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye’yi yurt dışına bağımlı kılmaktır.
ZİHİN KODLARINI ORTAYA KOYDULAR
Bazı siyasi parti temsilcilerinin (CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke) son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayii başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır. Kendileri bilirler. Milletimiz vakti saati geldiğinde bunları da siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırmakta tereddüt etmeyecektir.
İHA'DA DÜNYANIN SAYILI ÜLKESİYİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen, TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti. Gençlere seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:
Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacaktır. Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi yeni alanlar başta olmak üzere teknolojinin her boyutunda benzer başarıların kazanılmaması için hiçbir sebep yoktur. Teknolojinin en büyük sermayesi üretken zihinlerdir. Diğer her şey bunun ardından gelir. Düne kadar insanlı ve insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık.
SIRADA UÇAN ARABALAR VAR
Bugün ise yaptığı işe inanan, gece gündüz çalışarak hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında girdik. İnşallah benzer bir başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız. Biz Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir.
TERCİH DEĞİL MECBURİYET
Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil mecburiyet halini almıştır. Daha önemlisi yaşadıklarımız bize bu değişimi yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirmemizin de şart olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke olması gerektiği konusundaki ısrarımızın ve gayretlerimizin gerisinde bu hakikat ve tecrübe var. Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin Türk malı damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum.
TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR
Bugüne kadar gençlerimiz, onlara güvendiğimiz hiçbir konuda hamdolsun bizi mahçup etmedi. İnşallah bundan sonra da sizler başarılarınızla bizi gururlandırmayı sürdüreceksiniz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren ve somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı var. Daha açık bir ifade ile Türkiye'nin size, gayretlerinize, çabalarınıza, enerjinize vizyonunuza ihtiyacı var.
Dayanışmamız çok önemli
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te açılışını yaptığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi’nin önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Gaziantep’in kendilerini hiç bir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Gaziantep, her zaman bizimle bir arada oldu, bizimle birlikte oldu ve ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ dedik, onlar da ‘Beraber yürüdük bu yollarda’ dediler. Unutmayın, Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Bu şekilde de bu yolda devam edeceğiz.”