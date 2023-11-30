Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeniden İstanbul' mücadelenin parolalarından biri olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Tüm yol arkadaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Son toplantımızı 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirmiştik. Pek çok kritik gelişmeyi geride bıraktık. Kongremizde partimizin yönetim organlarını da belirledik.





49 arkadaşımız bayrağı yeni arkadaşlarına devretti. Parti kurullarımıza seçilen tüm arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum.





31 Mart seçimleri ile ilgili hazırlıkları kongremiz sonrası başlattık. Gündemimizi işletiyoruz. Saha araştırmaları ile adaylarımızı belirleyeceğiz. Kampanya ekibimiz çalışmalarına başladı. Seçim takvimimiz ilerliyor.





'Yeniden İstanbul mücadelenin parolası'





Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP’li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor.





Alışmışlar tıpış tıpış bize oy vereceksiniz demeye. Utanmadan sıkılmadan kameralar karşısında söylüyorlar.





Milletimizi bu cenderen Mart ayının sonunda kurtaracağız. Allah’ın izniyle yüksek oy oranları ile tekrar kazanacağız. Kabinemiz eser ve hizmet siyasetini hızla sürdürüyor. Her bir belediyemizin saymaya kalsak saatler sürecek hizmetleri var.





Deprem bölgesinden elimizi zaten çekmedik. Belediyelerimiz ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız.





Kazanmak, hem de ezici bir oranla kazanmak dışında bir seçeneğimizin olmadığı seçimlere hazırlanıyoruz.





Sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden, ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz.





İnsanımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor değiliz. Türkiye’nin sinsi saldırı altında olduğunu kimse inkar edemez. Milletimizle birlikte yıkılmadan ayakta kalmayı başardık. Küresel düzeyde salgınla başlayan ve Rusya Ukrayna savaşı ile devam eden bir süreci gördük. Tüm kaynakları hayata geçirdik.





Türkiye Yüzyılı belediyeciliği vurgusu





Hükümette sağladığımız istikrarı şehirlerimize de kazandırmak istediğimiz anlatacağız. Alta yapı sağlayamayan muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile geçeceğiz. Bu partide şahsım dahil hiç kimse laüsel değildir.





'Hedefimiz tüm belediyeleri kazanmak'





Diğer partilerde görülen rezillikler AK Parti’nin kapısından içeri giremez. Uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını tersine tecrübe kazandırdığını milletimize göstereceğiz.





Amacımız 30 büyük şehir 51’i il tüm ilçelerde tüm belediyelerin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. Vatandaşımız neredeyse orada olmak boynumuzun borcu. Seçime kadar gece gündüz demeden çalışacağız.



