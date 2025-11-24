Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından ‘TUR’ uçağı ile saat 01.40’da yurda döndü.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.