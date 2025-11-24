Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Yeni Şafak
07:3324/11/2025, Pazartesi
DHA
G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından ‘TUR’ uçağı ile saat 01.40’da yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından ‘TUR’ uçağı ile yurda döndü.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

