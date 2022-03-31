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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü Gündem İstanbuldaki müzakereler
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: Gündem İstanbul'daki müzakereler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: Gündem İstanbuldaki müzakereler
Zelenskiy - Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.

İstanbul’daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde birtakım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Zelenskiy ile 5 kez görüştü.

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