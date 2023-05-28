Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen tebrik mesajları şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha “Doğru Adam”da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.





Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha

“Doğru Adam”da karar kılmış;

Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir.



Türkiye Yüzyılı başlamıştır.

Kazanan milletimiz,

Kazanan devletimiz,

Kazanan Güçlü Türkiye… pic.twitter.com/otBH9SUzuv — Fuat Oktay (@fuatoktay) May 28, 2023

TBMM Başkanı Şentop'un paylaşımı şöyle:

Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun.

Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir.



Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı arayarak tebrik ettim.



Milletimiz… pic.twitter.com/L6MPQXVM5I — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 28, 2023

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın:

Hayırlı olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:

Elhamdülillah, bugün sandıklardan “Durmak yok, yola devam” sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. 28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir ferdine ve ülkemize hayırlı olsun!

Elhamdülillah, bugün sandıklardan “Durmak yok, yola devam” sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir.



28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir… — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 28, 2023

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

ELHAMDÜLİLLAH

ELHAMDÜLİLLAH 🇹🇷 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 28, 2023

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

Milli irade sandığa yansıdı. Aziz Türk milleti tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye yüzyılının ilk Başkanı seçti.Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim,Başkanımız Erdoğan Beyefendinin muhafızı,yar ve yardımcısı olsun. Bu hayırlı sonucu nasip eden Rabbime,sonsuz hamd ve şükrediyorum. Cumhurbaşkanımıza dua ve desteğini eksik etmeyen aziz milletimizin herbir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye yüzyılı başlıyor. Haydi Bismillah!

Milli irade sandığa yansıdı.



Aziz Türk milleti tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye yüzyılının ilk Başkanı seçti.



Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi gönülden tebrik ediyorum.



Rabbim,Başkanımız Erdoğan Beyefendinin muhafızı,yar ve… — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 28, 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Elhamdülillah

Elhamdülillah 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 28, 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

“Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi”

“Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi” pic.twitter.com/VwlZhU5i0E — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı.

85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı. 🇹🇷 — Murat KURUM (@murat_kurum) May 28, 2023











