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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçiminde sandıkların büyük bir bölümü açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.

20:07 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe tebrik mesajları geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe tebrik mesajları geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen tebrik mesajları şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Aziz milletimiz, “Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir” diyerek bir kez daha “Doğru Adam”da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile “Durmak Yok, Yola Devam” demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.


TBMM Başkanı Şentop'un paylaşımı şöyle:

Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun.

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın:

Hayırlı olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:

Elhamdülillah, bugün sandıklardan “Durmak yok, yola devam” sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. 28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir ferdine ve ülkemize hayırlı olsun!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

ELHAMDÜLİLLAH

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

Milli irade sandığa yansıdı. Aziz Türk milleti tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye yüzyılının ilk Başkanı seçti.Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim,Başkanımız Erdoğan Beyefendinin muhafızı,yar ve yardımcısı olsun. Bu hayırlı sonucu nasip eden Rabbime,sonsuz hamd ve şükrediyorum. Cumhurbaşkanımıza dua ve desteğini eksik etmeyen aziz milletimizin herbir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye yüzyılı başlıyor. Haydi Bismillah!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Elhamdülillah

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

“Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#Cumhurbaşkanılığı Seçimi
#Tebrik
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