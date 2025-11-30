Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

11:2430/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen T.A.V. hakkında, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen T.A.V. hakkında, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli paylaşıma ilişkin başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli bir paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen T.A.V. hakkında, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan gözaltı kararı verildi.

Şüpheli T.A.V. polis ekiplerince Bursa'da yakalanarak, gözaltına alındı.



#Cumhurbaşkanına tehdit
#gözaltı
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CHP Parti Meclisi üyesi seçimi sonuçları belli oldu mu? CHP PM'de anahtar listede kimler yer var?