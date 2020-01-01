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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 yılda Türkiye'ye kazandırılan eserler paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum" diyen Erdoğan, 10 yılda Türkiye'ye kazandırılan eserleri listesini paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle sosyal medyadan anlamlı bir paylaşım yaptı. Twitter adresinden 2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni eden Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, paylaşımında bir de infografi ile 10 yılda yapılanları özetledi.

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