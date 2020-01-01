Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 yılda Türkiye'ye kazandırılan eserler paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle sosyal medyadan anlamlı bir paylaşım yaptı. Twitter adresinden 2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni eden Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, paylaşımında bir de infografi ile 10 yılda yapılanları özetledi.

2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum.Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/UwvzDLZrc0

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2019