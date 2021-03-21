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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yayınladığı paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız."

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
HAYAT
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Down sendromlu gencin büyük sevinci: İtfaiye eri olma hayali gerçeğe dönüştü
FOTOĞRAF 9
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Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni Tarkan Güney, down sendromlu öğrenicisinin arzusunu gerçekleştirebilmek için belediyeye müracaat ederek, talebini iletti.
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Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatıyla hazırlanan itfaiye ekipleri, konuk ettikleri Ramazan Ünlü ile göreve çıktı.
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Senaryo gereği yangın alarmının ardından özel kıyafetleri giyen down sendromlu genç, itfaiye aracıyla şehirde tur atıp İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinde yakılan ateşi söndürdü.
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İtfaiye erlerinin kullandığı alet ve teçhizatlarla ilgili bilgi verilen Ünlü'ye görevinin ardından Başkan Savran tarafından başarı madalyası ve hediye takdim edildi.
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Görev arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Ünlü, gazetecilere, hayaline kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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Başkan Savran da özel insanların topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Ramazan'ın hayali varmış ve burada çok da başarılı oldu. Hayalini gerçekleştirdik, ona bir de madalya verdik.
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Özel insanlarımızın özel eğitimlerle topluma kazandırılması için çalışma yapan öğretmenlerimiz var. Ben de bir hekim olmam nedeniyle bu tür talepleri çok önemsiyorum. diye konuştu.
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Ünlü'nün öğretmeni Tarkan Güney ise zaman zaman sosyal aktiviteler için okul dışına çıktıklarında, kendisine her fırsatta itfaiyeci olmak istediğini söyleyen öğrencisi için gösterilen duyarlılık dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.
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Etkinliğin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde gerçekleşmesinin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Güney, Belediye Başkanımız ve itfaiye personeli ricamızı kırmadı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Ramazan'ı çok mutlu ettiler. dedi.
Down sendromlu gencin büyük sevinci: İtfaiye eri olma hayali gerçeğe dönüştü
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu Ramazan Ünlü'nün (19) itfaiye eri olma hayalini gerçekleştirdi.


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