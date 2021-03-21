Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı: Dünyamızı güzelleştiriyorsunuz

Başkan Savran da özel insanların topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Ramazan'ın hayali varmış ve burada çok da başarılı oldu. Hayalini gerçekleştirdik, ona bir de madalya verdik.