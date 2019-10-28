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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Tarihi bir mücadelenin içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Tarihi bir mücadelenin içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir” dedi.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Milletim... Ülkemizin 81 vilayeti ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasının sevincini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 96’ncı yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bir asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında ''Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir' dedi.


"Şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum"

Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürütmüş bir ülkedir. Önümüzdeki yıl 100’üncü yıl dönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclis’imizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

"Tarihi bir mücadelenin içindeyiz"

  • Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye’de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları da, yine bu mücadelenin birer parçasıdır.

Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.

"Tüm tuzakları bozarak bugünlere geldik"

Nitekim, ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de, cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. İnşallah cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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