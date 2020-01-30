Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin barış planına sert tepki: Bu bir işgal projesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Medya Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşuyor. https://t.co/e4uD8WWxQz — Yeni Şafak (@yenisafak) January 30, 2020

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz.

Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın adeta ortasına düştü. Deprem sonrası bazı kendini bilmezler sosyal medyada alçakça mesajlar yayınladı.

Ülke olarak artık küresel sistemin birinci liginde mücadele eden güçlü bir Türkiye var.

Birileri hala Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da ne yaptığımızı anlamıyor.

Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz.

Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor.

Terör örgütlerine destek verenler, zalim rejimler halkına saldırırken görmezden geliyor.

"Bu bir işgal projesidir"

'Yüz yılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Kudüs satılık değildir. Kimse 'bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesin.

Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur."