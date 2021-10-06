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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'in 'Başbakan adayıyım' sözlerine tepki: Hayali bir makama talip

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım" açıklamasında bulunmuştu. Tarışmaları beraberinde getiren sözlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan net yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşenerin Başbakan adayıyım sözlerine tepki: Hayali bir makama talip
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 aylık aranın ardından partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım sözlerine sert tepi gösteren Erdoğan, net mesajlar verdi.

"HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir"

Akşener'in sözlerinin trajikomik olduğunu dile getiren Erdoğan, "Diğer yanda CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı olan parti ve başındaki hanımefendi var. İYİ Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, hanımefendinin Başbakanlığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin. Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Bu hanımefendinin ''28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum'' sözünü de unutmadık. İnsanda ilkeve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz" ifadelerini kullandı.

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