Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'in 'Başbakan adayıyım' sözlerine tepki: Hayali bir makama talip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 aylık aranın ardından partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım sözlerine sert tepi gösteren Erdoğan, net mesajlar verdi.

"HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir"

Akşener'in sözlerinin trajikomik olduğunu dile getiren Erdoğan, "Diğer yanda CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı olan parti ve başındaki hanımefendi var. İYİ Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, hanımefendinin Başbakanlığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin. Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Bu hanımefendinin ''28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum'' sözünü de unutmadık. İnsanda ilkeve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Kağıt üstünde başbakan adayı

GÜNDEM Perinçek'ten Akşener'in 'Başbakan adayı olacağım' açıklamasına tepki: Anca 23 Nisan'da olur