Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik: Ülkemizin gururu

THY Avrupa Ligi final müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

SPOR Şampiyon Anadolu Efes

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişme sonrası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonu kutladı.

"ÜLKEMİZİN GURURU"

Erdoğan paylaşımında, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." dedi.