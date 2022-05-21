Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anadolu Efese tebrik Ülkemizin gururu
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik: Ülkemizin gururu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi finalinde İspanyol takımı Real Madrid'i yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anadolu Efese tebrik: Ülkemizin gururu
Anadolu Efes, Euroleague'de üst üste ikinci kez zafere ulaştı

THY Avrupa Ligi final müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Şampiyon Anadolu Efes
SPOR
Şampiyon Anadolu Efes

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişme sonrası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonu kutladı.

"ÜLKEMİZİN GURURU"

Erdoğan paylaşımında, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." dedi.
Tarih yazdık

Tarih yazdık

​Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
İki takımdan birisiyle karşılaşacak

İki takımdan birisiyle karşılaşacak

​Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
İsveç Başbakanı: PKKnın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde

Sarı-lacivertliler Devler Ligi için ön eleme oynayacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da konuşuyor.
İstanbul'da kazanan çıkmadı

İstanbul'da kazanan çıkmadı

​Beşiktaş sezonun son maçında Konyaspor ile berabere kaldı.

​NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.